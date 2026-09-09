Kapıkaya İnkaya mağarası'nda gençlerin bayrak hassasiyeti

Kapıkaya İnkaya mağarası'na tırmanış:

Bursa'da dağcılıkla ilgilenen iki genç, Kapıkaya İnkaya Mağarası'ndaki yıpranmış Türk bayrağını fark ederek yenileme kararı aldı. Uludağ Üniversitesi beden eğitimi öğretmeni mezunu Berkehan Çelik ile sanayide oto tamircisi olan Muhammed Bolat, Orhaneli yolu güzergahındaki mağaraya profesyonel ekipmanlarla tırmanıp bayrağı yenisiyle değiştirdi ve dalgalandırdı.

Gençlerin müdahalesi ve hatırlama:

İkili, mağarada asılı bulunan bayrağın doğa koşulları nedeniyle solup eskidiğini görünce harekete geçti. Berkehan Çelik, daha önce dağcı olan Yüksel Esen abilerinin benzer bir girişimde bulunduğunu hatırlatarak kendisine teşekkür etti. Çelik, mağaraya yönelik rota planlamasını ve tırmanışı profesyonel ekipmanla gerçekleştirdiklerini belirtti.

Çelik ayrıca şunları söyledi: "Dağcılıkla hobi olarak ilgileniyorum, süregelen bir sevdamızdır dağlara tırmanmak. Bir gün Bursa’dan Orhaneli’ye giderken yolda İnkaya Mağarasını gördük. Mağarada asılı olan bayrağımızın eskidiğini fark ettik. Daha önce dağcı olan Yüksel Esen abimizin bu bayrağı değiştirdiğini biliyoruz, kendisine teşekkür ediyoruz. Bayrağımızın doğa şartlarından dolayı solduğu ve eskidiğini fark ederek arkadaşım Muhammed Bolat ile değiştirme kararı aldık. Mağaraya doğru bir rota planlayarak profesyonel ekipmanlarla tırmanarak yeni Türk bayrağımızı astık. Fakat bayrağımız biraz küçük geldi derken, Orhaneli Belediye Başkanı Ali Osman Tayır bey sosyal medyadan görmüş duymuş bizi makamına davet ederek daha büyük Türk şanlı bayrağımızı bize verdi. İleriki günlerde tekrar mağaraya tırmanarak daha büyük bayrağımızı dalgalandıracağız".

Belediye desteği ve planlanan tekrar tırmanış:

Sosyal medyada gençlerin bu anlamlı davranışını gören Orhaneli Belediye Başkanı Ali Osman Tayır, onları belediyeye davet ederek mağaradaki bayrağın ebatlarını büyütme kararı aldı. Başkan Tayır, bayrağın yerine daha büyük bir Türk bayrağı teslim ettiğini belirtti ve gençlere teşekkür etti.

Başkan Tayır şöyle konuştu: "Arkadaşlarımızın Kapıkaya mevkinde asmış oldukları bayrağın ebatlarının biraz küçük olduğunu gördük, kendileriyle irtibata geçerek Orhaneli’mizin kurtuluş günü olan 9 Eylül bu anlamlı bir günde daha büyük Türk bayrağını kendilerine teslim ediyoruz. Bu anlamlı bir günde arkadaşlarımız tekrar kazasız belasız mağaraya tırmanarak büyük Türk bayrağımızı dalgalandıracaklar. Allah kendilerinden razı olsun".

SOSYAL MEDYADA BU ANLAMLI DAVRANIŞI DUYAN ORHANELİ BELEDİYE BAŞKANI ALİ OSMAN TAYIR DAĞCI GENÇLERİ ORHANELİ BELEDİYESİ'NE DAVET EDEREK ASTIKLARI BAYRAĞIN BİRAZ KÜÇÜK OLDUĞUNU VE AYNI YERE ASMALARI İÇİN DEV TÜRK BAYRAĞINI TESLİM ETTİ.