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Kapsamlı operasyonda Batman'da 21 kişi yakalandı, büyük miktarda uyuşturucu ele geçirildi

Batman'da narkotik operasyonlarında 21 kişi yakalandı; 26 şüpheli tespit edildi, 44 yakalamada çeşitli uyuşturucu ve 34.380 lira ele geçirildi.

GİRİŞ: 19 Ekim 2026 - 10:09

GÜNCELLEME: 19 Ekim 2026 - 10:19

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Kapsamlı operasyonda Batman'da 21 kişi yakalandı, büyük miktarda uyuşturucu ele geçirildi

Kapsamlı narkotik operasyonu: Batman'da 21 şahıs gözaltında

Batman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonucu uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen şahıslara yönelik operasyonlar gerçekleştirildi. Yapılan tespitlere göre 20 şahıs torbacılık yöntemiyle, 6 şahıs yüklü miktarda satış yaptığı belirlenerek toplam 26 şahıs hakkında işlem yapıldı.

operasyon ve yakalamalar:

Çalışmalar sırasında toplam 44 ara yakalama gerçekleştirildi. Planlı operasyonlardan biri 19 Ekim'de Narkotik Şube Müdürlüğü tarafından uygulandı; bu operasyonda toplam 21 şahıs yakalandı. Ayrıca, 5 şahsın yakalanmasına yönelik arama ve inceleme çalışmaları devam ediyor.

ele geçirilen maddeler ve deliller:

Ara yakalamalar ve operasyonlarda ele geçirilen maddeler arasında 458.6 gram sentetik kannabinoid, 21.4 gram metamfetamin, 15.9 gram eroin, 7 kilo 401 gram skunk, 24 kilo 602 gram metamfetamin bulundu. Operasyonlarda ayrıca 34.380 lira nakit para ele geçirildi.

Soruşturma ve yakalama çalışmaları, şüphelilerle ilgili adli süreç ilerledikçe devam etmektedir.

BATMAN’DA GÜVENLİK GÜÇLERİNCE DÜZENLENEN OPERASYONLARDA UYUŞTURUCU MADDE SATTIKLARI BELİRLENEN 21...

BATMAN’DA GÜVENLİK GÜÇLERİNCE DÜZENLENEN OPERASYONLARDA UYUŞTURUCU MADDE SATTIKLARI BELİRLENEN 21 ŞAHIS YAKALANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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