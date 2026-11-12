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Karaağaç tren garı sonbaharda tarihle doğanın buluşma noktası

Trakya Üniversitesi Karaağaç Yerleşkesi'ndeki tarihi Karaağaç Tren Garı, Kemalettin Bey'in eserinde sonbaharın renkleriyle ziyaretçilere görsel şölen sunuyor.

GİRİŞ: 12 Kasım 2026 - 16:10

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EDİTÖR: Aslı Han

Karaağaç tren garı sonbaharda tarihle doğanın buluşma noktası

Karaağaç tren garı sonbaharın renkleriyle ön plana çıkıyor

Edirne'de sonbaharın gelişi, Trakya Üniversitesi Karaağaç Yerleşkesi'ndeki tarihi dokuyu ve doğal alanları farklı bir atmosfere büründürdü. Yerleşkedeki asırlık ağaçlar ve tarihi yapıların uyumu, mevsimin sarı, turuncu ve kızıl tonlarıyla birleşerek ziyaretçilere dikkat çekici görüntüler sunuyor.

tarihi mirasın kısa özeti:

Karaağaç Tren Garı, Osmanlı döneminde İstanbul'u Avrupa'ya bağlayan demir yolu hattının önemli duraklarından biri olarak tasarlandı. Yapının planları ünlü mimar Kemalettin Bey tarafından hazırlandı ve yapı büyük ölçüde 1914 yılında tamamlandı. Ancak Birinci Dünya Savaşı nedeniyle açılış gecikerek 1930 yılında hizmete alındı.

Mimari açıdan Sirkeci Garı'nı anımsatan bina, yaklaşık 80 metre uzunluğunda ve üç katlı şekilde inşa edildi. 1971'de demir yolu güzergâhının değiştirilmesiyle istasyon işlevini yitirdi ve daha sonra Trakya Üniversitesi'ne devredildi.

güncel kullanım ve sonbahar atmosferi:

Devir sonrasında bina, günümüzde Güzel Sanatlar Fakültesi olarak kullanılıyor. Tarihi garın yanında sergilenen nostaljik kara tren ve çevresindeki diğer tarihi yapılar, yerleşkenin geçmişine dair görsel ipuçları veriyor.

Sonbahar aylarında Karaağaç Yerleşkesi, fotoğraf tutkunlarının ilgisini çeken kompozisyonlar ortaya çıkarıyor. Tarih ve doğanın iç içe geçtiği alan, Edirne'nin mirasını mevsimin renkleriyle buluşturarak ziyaretçilere etkileyici bir görsel şölen sunuyor.

EDİRNE&#039;DE SONBAHARIN GELİŞİYLE BİRLİKTE KENTİN TARİHİ VE DOĞAL GÜZELLİKLERİ FARKLI BİR GÖRÜNÜME...

EDİRNE'DE SONBAHARIN GELİŞİYLE BİRLİKTE KENTİN TARİHİ VE DOĞAL GÜZELLİKLERİ FARKLI BİR GÖRÜNÜME BÜRÜNDÜ. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ KARAAĞAÇ YERLEŞKESİ'NDE BULUNAN TARİHİ TREN GARI VE ÇEVRESİNDEKİ ASIRLIK AĞAÇLAR, SONBAHARIN RENKLERİYLE ZİYARETÇİLERİNE GÖRSEL ŞÖLEN SUNDU.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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