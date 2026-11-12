İzmit Yenidoğan Mahallesi'nde derenin yüzeyini kaplayan gri köpük dikkat çekti

İzmit'te derenin yüzeyinde zaman zaman ortaya çıkan gri köpük

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, Yenidoğan Mahallesi Mehmet Ali Kağıtçı Sokak yakınlarındaki derenin yüzeyinde belirli aralıklarla gri bir köpük tabakası oluştuğu gözlemlendi. Görüntü, çevrede yaşayanlarda merak ve endişe yarattı.

Gözlemler ve zamanlaması:

Dere üzerindeki gri köpük genellikle belirli saatlerde ortaya çıkıyor ve suyun akıntısıyla birlikte ilerliyor. Bazı noktalarda köpüklenmenin yoğunlaştığı, akıntı yönünde küçük tabakalar halinde sürüklendiği bildirildi.

Olası nedenler ve yapılması gerekenler:

Benzer vakalarda olası nedenler arasında organik maddelerin ayrışması, yüzey aktif maddeler (deterjan vb.) veya endüstriyel kaynaklı kirleticiler sayılır; ancak kesin sebep yapılacak kimyasal ve biyolojik analizlerle belirlenir. Durumun netleşmesi için yetkili kurumların inceleme yapması ve gerektiğinde su numunesi alınması gerekir.

Mahalledeki bu tür görüntüler hem estetik hem de çevre sağlığı açısından dikkat çeker; kaynak tespiti yapılmadan kesin yargıya varmamak önemlidir.

KOCAELİ’NİN İZMİT İLÇESİ’NDE BULUNAN DEREDE, BELİRLİ SAATLERDE KÖPÜKLÜ SU AKTIĞI GÖRÜLDÜ. MEHMET ALİ KAĞITÇI SOKAK ÜZERİNDEKİ DEREDE AKAN KÖPÜKLÜ SU DİKKAT ÇEKTİ.