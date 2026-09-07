Karabük-Bartın yolunda su kanalına düşen otomobil sürücüyü yaraladı

Karabük-Bartın kara yolunda kaza

Alınan bilgiye göre, T.E. idaresindeki 54 DE 665 plakalı otomobil, Karabük'ten Bartın yönüne seyir halindeyken Aşağıdana köyü mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı.

Kaza anı ve araç hareketi:

Otomobil, yolun solundaki orta refüjde bulunan su kanalına girdikten sonra bariyerlere çarparak kanal içerisinde takla attı.

Müdahale ve sürücünün durumu:

Kazada yaralanan sürücü T.E., olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yetkililer, sürücünün sağlık durumunun iyi olduğunu ve hayati tehlikesinin bulunmadığını bildirdi.

KARABÜK’TEN BARTIN YÖNÜNE SEYİR HALİNDE OLAN OTOMOBİLİN SU KANALINA GİREREK TAKLA ATMASI SONUCU SÜRÜCÜ YARALANDI.