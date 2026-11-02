Karabük otogarında silah ve dram: muhtar saldırı sonrası hayatına son verdi

Karabük otogarında silahlı saldırı

Karabük Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde gerçekleşen olayda, iddiaya göre Çatak Köyü muhtarı Veysel Leylek terminal içindeki lokantada ilişkisi olduğu öne sürülen Sibel B.'ye ateş etti. Vücuduna isabet eden kurşunlarla yaralanan kadın yere yığılırken, saldırıyı gerçekleştiren muhtar aynı silahla yaşamına son verdi.

olay yerinde ilk müdahale ve güvenlik ekiplerinin çalışması:

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı kadın ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayda yaşamını yitiren Leylek'in cenazesi, Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından hastane morguna götürüldü.

muhtarın aile yaşamı ve başlatılan soruşturma:

Edinilen bilgilere göre, iki çocuk babası olan muhtar Veysel Leylek'in yaklaşık bir hafta önce eşinden ayrıldığı; geçtiğimiz aylarda ise birkaç kez intihar girişiminde bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili Cumhuriyet savcılığı tarafından soruşturma başlatıldı ve güvenlik güçleri olayın tüm yönlerini aydınlatmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Karabük’te silahlı saldırı: Bir kadın yaralandı, köy muhtarı yaşamına son verdi