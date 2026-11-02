Alaşehir'de çok miktarlı uyuşturucu operasyonu: bir kişi tutuklandı

Alaşehir'de çok miktarlı uyuşturucu operasyonu

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Alaşehir Büro Amirliği ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi ve bir şüpheli tutuklandı.

operasyon ve ele geçirilenler:

Polis ekipleri sokak çalışmaları kapsamında, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yaptığı tespit edilen Y.S. (34) isimli şüphelinin iki ayrı adresine eş zamanlı operasyon düzenledi. Aramalarda 113,68 gram metamfetamin, 299 adet sentetik ecza hapı ve 2,86 gram esrar ele geçirildi.

soruşturma ve hukuki süreç:

Gözaltına alınan Y.S., emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan şüpheli, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele birimleri, uyuşturucu ticaretinin ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

MANİSA’NIN ALAŞEHİR İLÇESİNDE POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN DÜZENLENEN UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA ÇOK MİKTARDA UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLİRKEN, GÖZALTINA ALINAN 1 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI.