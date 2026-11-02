Dolar 49,9720 +0,08%
Euro 55,9264 +0,37%
Bist 10.961,67 +1,88%
Altın Gram 6.357,46 +1,49%
EUR/USD 1,1191 +0,22%
Brent Petrol 104,19 -8,15%
--°

Alaşehir'de çok miktarlı uyuşturucu operasyonu: bir kişi tutuklandı

Alaşehir'de polis ekiplerinin iki adrese düzenlediği operasyonda 113,68 gram metamfetamin, 299 sentetik ecza ve 2,86 gram esrar ele geçirildi; bir şüpheli tutuklandı.

GİRİŞ: 02 Kasım 2026 - 23:46

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Alaşehir'de çok miktarlı uyuşturucu operasyonu: bir kişi tutuklandı

Alaşehir'de çok miktarlı uyuşturucu operasyonu

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Alaşehir Büro Amirliği ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi ve bir şüpheli tutuklandı.

operasyon ve ele geçirilenler:

Polis ekipleri sokak çalışmaları kapsamında, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yaptığı tespit edilen Y.S. (34) isimli şüphelinin iki ayrı adresine eş zamanlı operasyon düzenledi. Aramalarda 113,68 gram metamfetamin, 299 adet sentetik ecza hapı ve 2,86 gram esrar ele geçirildi.

soruşturma ve hukuki süreç:

Gözaltına alınan Y.S., emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan şüpheli, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele birimleri, uyuşturucu ticaretinin ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

MANİSA’NIN ALAŞEHİR İLÇESİNDE POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN DÜZENLENEN UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA ÇOK...

MANİSA’NIN ALAŞEHİR İLÇESİNDE POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN DÜZENLENEN UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA ÇOK MİKTARDA UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLİRKEN, GÖZALTINA ALINAN 1 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kilis'te kavşakta çarpışma: motosiklet sürücüsü ağır yaralandı
images

Esenyurt'ta aniden açılan çukur ulaşımı aksattı: ticari taksi kurtarıldı
images

Diyarbakır Bağlar'da tüp yüklü kamyonla çarpışma: iki çocuk yaşamını yitirdi, 12...
images

Kuyumcunun uyanıklığı sayesinde yaşlı kadın dolandırılmaktan kurtuldu

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kilis'te kavşakta çarpışma: motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

Esenyurt'ta aniden açılan çukur ulaşımı aksattı: ticari taksi kurtarıldı

Diyarbakır Bağlar'da tüp yüklü kamyonla çarpışma: iki çocuk yaşamını yitirdi, 12 kişi yaralandı

Sanayinin öncü ismi Ahmet Nazif Zorlu son yolculuğuna uğurlanıyor

TREND HABERLER

Karadeniz'de yılın enleri töreni Rize İyideri'nde gerçekleşti

Trabzon'da samuray arısı seferberliği etkisini gösterdi: kokarca popülasyonu azalıyor

Deneyimli teknik adam Kahramanmaraş İstiklalspor’un başında

Hamsi yerine palamutla öğrencilerin morali yükseldi

ULUSDER başkanı polat: cumhuriyet mirasını üretim ve yatırıma dönüştürme sorumluluğu

Ankara'da parkta akran cinayeti iddiası: iki ailenin kan davası gündemde

Danla Bilic evinde yaşadığı rahatsızlık ve müdahale anlarını takipçileriyle paylaştı

Cumhuriyet coşkusu Ayna ile Afyonkarahisar'da doruğa ulaştı