Dolar 49,9720 +0,08%
Euro 55,9264 +0,37%
Bist 10.961,67 +1,88%
Altın Gram 6.357,46 +1,49%
EUR/USD 1,1191 +0,22%
Brent Petrol 104,19 -8,15%
--°

Hatay’da ihbarla girilen evde yoğun koku baba ve kızının ölümünü ortaya çıkardı

Hatay Antakya Sofular Mahallesi'nde kapısı kırılan evde komşuların ihbarıyla 54 yaşındaki Mustafa Kural ve 18 yaşındaki kızı cansız halde bulundu.

GİRİŞ: 02 Kasım 2026 - 23:37

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Hatay’da ihbarla girilen evde yoğun koku baba ve kızının ölümünü ortaya çıkardı

Olayın gelişimi

Hatay’ın Antakya ilçesi Sofular Mahallesi’nde bulunan müstakil bir evden gelen yoğun koku üzerine mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İçeriden kilitli olan kapının itfaiye ekipleri tarafından kırılmasıyla evde yapılan incelemede Mustafa Kural (54) ile kızı Havva Büşra Kural (18)’ın cansız bedenlerine ulaşıldı.

Ekiplerin müdahalesi:

Ekipler, kokunun yoğunluğu nedeniyle önlem alarak eve girdi. Mahalle sakinleri ve olay yerindeki görevlilere maske dağıtıldı; cenazeler çıkarılırken itfaiye ekiplerinin taktığı maskelerin bile kokuyu önlemekte yetersiz kaldığı bildirildi. Yapılan ilk incelemede baba ve kızının vücutlarında herhangi bir yara izine rastlanmadı. Olay yerindeki incelemelerin ardından cenazeler Hatay Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İlk bulgular ve soruşturma:

Soruşturma kapsamında zehirlenme riskine karşı ekipler tarafından örnekler alındı; baba ve kızının kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belirlenecek. Araştırmada, genç kızın psikolojik rahatsızlıkları bulunduğu ve ailenin evde kiracı olarak yaşadığı bilgisi edinildi. Yetkililer, çiftin en son yaklaşık 5 gün önce görüldüğünü tespit etti.

Olayla ilgili mahalle sakini Selim Avcuman yaptığı açıklamada, "Bugün saat 14.30-15.00 sıralarında mahallede yoğun bir koku hissedilmesi üzerine günlerdir kendilerinden haber alınamayan baba ve kızı için ihbarda bulunuldu. Kapı açıldıktan sonra mahalle sakinlerine ve ekiplere maske dağıtıldı. Baba ve kızının yaklaşık 3-4 gündür evde hayatını kaybetmiş halde bulunduğu değerlendiriliyor" dedi.

HATAY&#039;DA YAKLAŞIK 5 GÜNDÜR HABER ALINAMAYAN BABA VE PSİKOLOJİK RAHATSIZLIKLARI BULUNAN 18...

HATAY'DA YAKLAŞIK 5 GÜNDÜR HABER ALINAMAYAN BABA VE PSİKOLOJİK RAHATSIZLIKLARI BULUNAN 18 YAŞINDAKİ KIZININ YAŞADIĞI EVE KİLİTLİ OLAN KAPININ KIRILMASIYLA GİRİLDİ. KOKUDAN DOLAYI ÖNLEM ALARAK EVE GİREN EKİPLER, BABA VE KIZIN CANSIZ BEDENİYLE KARŞILAŞTI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kilis'te kavşakta çarpışma: motosiklet sürücüsü ağır yaralandı
images

Esenyurt'ta aniden açılan çukur ulaşımı aksattı: ticari taksi kurtarıldı
images

Diyarbakır Bağlar'da tüp yüklü kamyonla çarpışma: iki çocuk yaşamını yitirdi, 12...
images

Kuyumcunun uyanıklığı sayesinde yaşlı kadın dolandırılmaktan kurtuldu

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kilis'te kavşakta çarpışma: motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

Esenyurt'ta aniden açılan çukur ulaşımı aksattı: ticari taksi kurtarıldı

Diyarbakır Bağlar'da tüp yüklü kamyonla çarpışma: iki çocuk yaşamını yitirdi, 12 kişi yaralandı

Sanayinin öncü ismi Ahmet Nazif Zorlu son yolculuğuna uğurlanıyor

TREND HABERLER

Karadeniz'de yılın enleri töreni Rize İyideri'nde gerçekleşti

Trabzon'da samuray arısı seferberliği etkisini gösterdi: kokarca popülasyonu azalıyor

Deneyimli teknik adam Kahramanmaraş İstiklalspor’un başında

Hamsi yerine palamutla öğrencilerin morali yükseldi

ULUSDER başkanı polat: cumhuriyet mirasını üretim ve yatırıma dönüştürme sorumluluğu

Ankara'da parkta akran cinayeti iddiası: iki ailenin kan davası gündemde

Danla Bilic evinde yaşadığı rahatsızlık ve müdahale anlarını takipçileriyle paylaştı

Cumhuriyet coşkusu Ayna ile Afyonkarahisar'da doruğa ulaştı