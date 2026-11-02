Hatay’da ihbarla girilen evde yoğun koku baba ve kızının ölümünü ortaya çıkardı

Olayın gelişimi

Hatay’ın Antakya ilçesi Sofular Mahallesi’nde bulunan müstakil bir evden gelen yoğun koku üzerine mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İçeriden kilitli olan kapının itfaiye ekipleri tarafından kırılmasıyla evde yapılan incelemede Mustafa Kural (54) ile kızı Havva Büşra Kural (18)’ın cansız bedenlerine ulaşıldı.

Ekiplerin müdahalesi:

Ekipler, kokunun yoğunluğu nedeniyle önlem alarak eve girdi. Mahalle sakinleri ve olay yerindeki görevlilere maske dağıtıldı; cenazeler çıkarılırken itfaiye ekiplerinin taktığı maskelerin bile kokuyu önlemekte yetersiz kaldığı bildirildi. Yapılan ilk incelemede baba ve kızının vücutlarında herhangi bir yara izine rastlanmadı. Olay yerindeki incelemelerin ardından cenazeler Hatay Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İlk bulgular ve soruşturma:

Soruşturma kapsamında zehirlenme riskine karşı ekipler tarafından örnekler alındı; baba ve kızının kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belirlenecek. Araştırmada, genç kızın psikolojik rahatsızlıkları bulunduğu ve ailenin evde kiracı olarak yaşadığı bilgisi edinildi. Yetkililer, çiftin en son yaklaşık 5 gün önce görüldüğünü tespit etti.

Olayla ilgili mahalle sakini Selim Avcuman yaptığı açıklamada, "Bugün saat 14.30-15.00 sıralarında mahallede yoğun bir koku hissedilmesi üzerine günlerdir kendilerinden haber alınamayan baba ve kızı için ihbarda bulunuldu. Kapı açıldıktan sonra mahalle sakinlerine ve ekiplere maske dağıtıldı. Baba ve kızının yaklaşık 3-4 gündür evde hayatını kaybetmiş halde bulunduğu değerlendiriliyor" dedi.

HATAY'DA YAKLAŞIK 5 GÜNDÜR HABER ALINAMAYAN BABA VE PSİKOLOJİK RAHATSIZLIKLARI BULUNAN 18 YAŞINDAKİ KIZININ YAŞADIĞI EVE KİLİTLİ OLAN KAPININ KIRILMASIYLA GİRİLDİ. KOKUDAN DOLAYI ÖNLEM ALARAK EVE GİREN EKİPLER, BABA VE KIZIN CANSIZ BEDENİYLE KARŞILAŞTI.