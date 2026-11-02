Dolar 49,9720 +0,08%
Euro 55,9264 +0,37%
Bist 10.961,67 +1,88%
Altın Gram 6.357,46 +1,49%
EUR/USD 1,1191 +0,22%
Brent Petrol 104,19 -8,15%
--°

Beyşehir’de Atatürk Caddesi'nde akşam çarpışması: iki motosikletle 2 yaralı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde Atatürk Caddesi'nde iki motosikletin çarpışması sonucu iki sürücü yaralandı; sağlık ekipleri müdahale edip hastaneye kaldırdı.

GİRİŞ: 02 Kasım 2026 - 23:47

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Beyşehir’de Atatürk Caddesi'nde akşam çarpışması: iki motosikletle 2 yaralı

Beyşehir Atatürk Caddesi'nde çarpışma:

Konya'nın Beyşehir ilçesinde akşam saatlerinde Atatürk Caddesi üzerinde iki motosikletin çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi. Olayda 2 kişi yaralandı. Kazaya karışan motosikletleri B.Y. yönetimindeki 42 BGU 888 ve M.Y. idaresindeki 42 BGJ 229 plakalı araçlar oluşturdu.

Müdahale ve tedavi:

Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yerde bulunan sürücülere ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı; yaralılar daha sonra ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı. Hastaneden edinilen bilgiye göre yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

Soruşturma başlatıldı:

Polis ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı. Olay yeri incelemesi ve kaza koşullarının belirlenmesine yönelik çalışmalar sürüyor; yetkililer kazanın nedenine ilişkin incelemeyi sürdürüyor.

KONYA’NIN BEYŞEHİR İLÇESİNDE İKİ MOTOSİKLETİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 2...

KONYA’NIN BEYŞEHİR İLÇESİNDE İKİ MOTOSİKLETİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 2 KİŞİ YARALANDI. YARALILAR AMBULANSLARLA HASTANEYE KALDIRILARAK TEDAVİ ALTINA ALINDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kilis'te kavşakta çarpışma: motosiklet sürücüsü ağır yaralandı
images

Esenyurt'ta aniden açılan çukur ulaşımı aksattı: ticari taksi kurtarıldı
images

Diyarbakır Bağlar'da tüp yüklü kamyonla çarpışma: iki çocuk yaşamını yitirdi, 12...
images

Kuyumcunun uyanıklığı sayesinde yaşlı kadın dolandırılmaktan kurtuldu

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kilis'te kavşakta çarpışma: motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

Esenyurt'ta aniden açılan çukur ulaşımı aksattı: ticari taksi kurtarıldı

Diyarbakır Bağlar'da tüp yüklü kamyonla çarpışma: iki çocuk yaşamını yitirdi, 12 kişi yaralandı

Sanayinin öncü ismi Ahmet Nazif Zorlu son yolculuğuna uğurlanıyor

TREND HABERLER

Karadeniz'de yılın enleri töreni Rize İyideri'nde gerçekleşti

Trabzon'da samuray arısı seferberliği etkisini gösterdi: kokarca popülasyonu azalıyor

Deneyimli teknik adam Kahramanmaraş İstiklalspor’un başında

Hamsi yerine palamutla öğrencilerin morali yükseldi

ULUSDER başkanı polat: cumhuriyet mirasını üretim ve yatırıma dönüştürme sorumluluğu

Ankara'da parkta akran cinayeti iddiası: iki ailenin kan davası gündemde

Danla Bilic evinde yaşadığı rahatsızlık ve müdahale anlarını takipçileriyle paylaştı

Cumhuriyet coşkusu Ayna ile Afyonkarahisar'da doruğa ulaştı