Beyşehir’de Atatürk Caddesi'nde akşam çarpışması: iki motosikletle 2 yaralı

Beyşehir Atatürk Caddesi'nde çarpışma:

Konya'nın Beyşehir ilçesinde akşam saatlerinde Atatürk Caddesi üzerinde iki motosikletin çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi. Olayda 2 kişi yaralandı. Kazaya karışan motosikletleri B.Y. yönetimindeki 42 BGU 888 ve M.Y. idaresindeki 42 BGJ 229 plakalı araçlar oluşturdu.

Müdahale ve tedavi:

Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yerde bulunan sürücülere ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı; yaralılar daha sonra ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı. Hastaneden edinilen bilgiye göre yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

Soruşturma başlatıldı:

Polis ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı. Olay yeri incelemesi ve kaza koşullarının belirlenmesine yönelik çalışmalar sürüyor; yetkililer kazanın nedenine ilişkin incelemeyi sürdürüyor.

KONYA’NIN BEYŞEHİR İLÇESİNDE İKİ MOTOSİKLETİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 2 KİŞİ YARALANDI. YARALILAR AMBULANSLARLA HASTANEYE KALDIRILARAK TEDAVİ ALTINA ALINDI.