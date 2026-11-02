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Şiddetli yağmurun ardından Esenyurt'ta yol çöktü, taksi çukura düştü

Esenyurt'ta Ahmet Arif Caddesi'nde aniden bastıran yağmur zeminde çökme yarattı; bir ticari taksi çukura düştü, itfaiye kurtardı, yaralanma yok.

GİRİŞ: 02 Kasım 2026 - 23:37

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Şiddetli yağmurun ardından Esenyurt'ta yol çöktü, taksi çukura düştü

esenyurt'ta yağmur sonrası yolda çökme meydana geldi:

İstanbul Esenyurt Bağlarçeşme Mahallesi Ahmet Arif Caddesi'nde aniden bastıran yağmur yüzeyde çökmeye neden oldu. Kısa sürede oluşan çukur, caddeden geçen sürücüler için tehlike oluşturdu.

olay anı ve müdahale:

Çöküntüyü fark edemeyen bir ticari taksi sürücüsü, aracıyla oluşan dev çukura düştü. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye polis, zabıta ve belediye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri ile çevredeki vatandaşların yardımıyla araç çukurdan çıkarıldı.

Çıkartılan araçta hasar meydana gelirken, yapılan ilk kontrollerde yaralanan olmadığı bildirildi.

çukurun genişlemesi ve alınan önlemler:

Yağışın devam etmesiyle birlikte çukurun boyutlarının arttığı gözlendi. Ekipler, açılan çukurun etrafına güvenlik şeridi çekerek bölgeyi trafiğe kapattı ve çevre güvenliğini sağladı.

Cadde üzerinde trafik akışı, yetkililerin yönlendirmesiyle kontrollü olarak sürdürülürken, belediye ve ilgili birimlerin bölgedeki çalışmaları devam ediyor.

İSTANBUL ESENYURT&#039;TA ANİDEN BASTIRAN YAĞIŞIN ARDINDAN YOLDA ÇÖKME MEYDANA GELİRKEN, BİR TİCARİ...

İSTANBUL ESENYURT'TA ANİDEN BASTIRAN YAĞIŞIN ARDINDAN YOLDA ÇÖKME MEYDANA GELİRKEN, BİR TİCARİ TAKSİ OLUŞAN DEV ÇUKURA DÜŞTÜ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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