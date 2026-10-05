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Karabük rektörü Kırışık, TEKNOFEST Güneydoğu'da Selçuk Bayraktar ile projeleri değerlendirdi

Karabük Üniversitesi Rektörü Fatih Kırışık, TEKNOFEST Güneydoğu'da Selçuk Bayraktar ile buluştu; KBÜ ekiplerinin artan başvuru ve projelerini inceledi.

GİRİŞ: 05 Ekim 2026 - 14:07

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EDİTÖR: Taylan Polat

Karabük rektörü Kırışık, TEKNOFEST Güneydoğu'da Selçuk Bayraktar ile projeleri değerlendirdi

Karabük Üniversitesi TEKNOFEST Güneydoğu sahasında temsilini güçlendirdi

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, Şanlıurfa GAP Havalimanı’nda düzenlenen TEKNOFEST Güneydoğu etkinliği kapsamında T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından Kırışık, festival alanındaki KBÜ stantlarını ziyaret ederek finalist öğrenciler ve ekip sorumlularından projeler hakkında bilgi aldı.

görüşmede öne çıkan gündem maddeleri:

Toplantıda, Millî Teknoloji Hamlesi çerçevesinde üniversitelerin üstlendiği roller, araştırma-geliştirme ve inovasyon çalışmalarının koordinasyonu ele alındı. Kırışık, üniversitenin öğrenci düzeyinde teknoloji üretimini teşvik eden politikalarını ve saha uygulamalarını Bayraktar ile paylaştı. Görüşmede ayrıca yerel ve ulusal düzeyde iş birliği fırsatları ile eğitim programlarının sektöre daha yakın hale getirilmesi konuşuldu.

KBÜ ekiplerinin performansı ve sergilenen projeler:

Kırışık, son üç yılda KBÜ ekiplerinin TEKNOFEST başvurularında kaydedilen artışa dikkat çekti: başvuran ekip sayısı yüzde 161,5 artışla 65’ten 170’e yükseldi, ön elemeyi geçen ekip sayısı ise 41’den 87’ye çıktı. 2026 finallerinde 15 KBÜ ekibi yarıştı ve 13 ekip projelerini festival alanında sergiledi.

Öğrencilerin çalışmalarında öne çıkan alanlar arasında Hyperloop, su altı sistemleri, çip tasarımı ve yapay zeka bulunuyor. Hyperloop Geliştirme Yarışması’nda Türkiye ikincisi olan PARTECH Hyperloop Takımı da başarıyla anıldı. Kırışık, KBÜ'nün gençlerin yenilikçi fikirlerini uygulanabilir projelere dönüştürmelerini desteklemeye devam edeceğini vurguladı.

Rektörün değerlendirmesinde, üniversitenin Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda araştırma, geliştirme ve yenilikçilik kapasitesini artırma hedefi ön plana çıktı. Kırışık, öğrencilerin saha deneyimini güçlendirecek bir ekosistem oluşturmanın ve yarışma süreçlerine katılımı artırmanın üniversitenin öncelikleri arasında olduğunu belirtti.

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (KBÜ) REKTÖRÜ PROF. DR. FATİH KIRIŞIK, ŞANLIURFA GAP HAVALİMANI’NDA...

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (KBÜ) REKTÖRÜ PROF. DR. FATİH KIRIŞIK, ŞANLIURFA GAP HAVALİMANI’NDA DÜZENLENEN TEKNOFEST GÜNEYDOĞU KAPSAMINDA T3 VAKFI MÜTEVELLİ HEYETİ BAŞKANI VE TEKNOFEST YÖNETİM KURULU BAŞKANI SELÇUK BAYRAKTAR İLE BİR ARAYA GELDİ.

Taylan Polat

Taylan Polat

 Teknoloji Editörü

Akıllı telefonlar, donanım incelemeleri, uzay araştırmaları ve savunma sanayii haberlerini yakından takip eden teknoloji editörü.

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