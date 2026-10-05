Karabük rektörü Teknofest'te KBÜ takımlarının prototiplerini inceledi

rektörün sahadaki incelemeleri

Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda düzenlenen Teknofest Güneydoğu kapsamındaki yarışmalarda yer alan KBÜ teknoloji takımlarının stantlarını ziyaret etti. Festivalin dördüncü gününde yapılan saha gezisinde Rektör, finalist öğrencilerle bir araya gelerek projelerin son durumunu yerinde değerlendirdi.

takımların gösterdiği performans ve teknik gözlemler:

Kırışık, Hyperloop Geliştirme Yarışmasında Türkiye ikincisi olan PARTECH Hyperloop ekibi ile Onkolojide 3T kategorisinde yarışan KBU-Medlab ekibinin stantlarını ziyaret etti. Takım kaptanlarından yarışma etaplarında gerçekleştirilen testler, yapılan teknik kontroller ve saha performansları hakkında detaylı bilgi aldı; öğrencilerin geliştirdiği prototipleri inceleyerek uygulamadaki işleyişlerine dikkat çekti.

rektörün mesajı ve üniversitenin rolü:

Ziyarette öğrencilerle sohbet eden Kırışık, onlara başarı dileklerini iletti ve öğrenci projelerine verdiği desteği vurguladı. Kırışık, "Atölyelerde uykusuz geçirilen gecelerin, akıtılan alın terinin ve çözülen teknik problemlerin bugün burada, çalışan sistemlere dönüştüğünü görmek tarif edilemez bir gurur" ifadelerini kullandı. Ayrıca, ödüllerin değerine işaret ederek asıl başarının öğrencilerin kriz çözme yeteneği, takım ruhu ve "biz bunu yaparız" özgüveninde yattığını belirtti.

Rektör Kırışık, üniversite olarak gençlerin fikirlerini projeye, projelerini ise sahadaki çalışmalara dönüştürme süreçlerinde destek vermeye devam edeceklerini söyledi. Festival boyunca emek veren öğrencilere ve danışman akademisyenlere teşekkür eden Kırışık'ın ziyareti, KBÜ'nün uygulamalı eğitim ve genç girişimciliğe verdiği önemi bir kez daha ortaya koydu.

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (KBÜ) REKTÖRÜ PROF. DR. FATİH KIRIŞIK, ŞANLIURFA GAP HAVALİMANI’NDA DÜZENLENEN TEKNOFEST GÜNEYDOĞU’DA YARIŞAN ÜNİVERSİTE TAKIMLARINI ZİYARET EDEREK ÖĞRENCİLERİN ÇALIŞMALARINI YERİNDE İNCELEDİ.