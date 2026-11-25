Karabük Üniversitesi EngiRank 2026'da listelendi

Karabük Üniversitesi (KBÜ), EngiRank 2026 Avrupa Mühendislik Sıralaması'nda 37 ülkenin değerlendirmesine tabi tutulduktan sonra 193. sıraya yerleşti. Sıralama, Avrupa'daki mühendislik ve teknoloji alanındaki yükseköğretim kurumlarının performansını karşılaştırmayı amaçlıyor.

sıralamada elde edilen konum:

KBÜ, ulusal ölçekte değerlendirildiğinde Türkiye genelinde 13. sırada yer alırken, devlet üniversiteleri arasında ise 11. sırada konumlandı. Bu sonuç, kurumun mühendislik ve teknoloji alanındaki görünürlüğünün Avrupa düzeyinde de kayıt altına alındığını gösteriyor.

listede yer alma süreci ve ülke temsilindeki değişim:

EngiRank çalışması ilk kez 2025'te yayımlandı; Karabük Üniversitesi bu yıl üst üste ikinci kez sıralamada yer alan Türk üniversiteleri arasında bulunuyor. Türkiye'den sıralamaya giren üniversite sayısı geçen yıl 16 iken bu yıl 19'a yükseldi ve KBÜ bu artan temsilin parçası oldu.

Rektör Prof. Dr. Fatih Kırışık, üniversitenin Avrupa ve Türkiye'deki mühendislik üniversiteleri listelerine üst üste girmesinin, yürütülen akademik çalışmaların uluslararası alandaki karşılığı olduğunu belirtti. Kırışık, KBÜ'nün mühendislik ve teknoloji alanındaki bilimsel üretimini artırmak için çalışmalarını sürdüreceğini ve ulusal ile uluslararası düzeyde daha ileri noktalar hedeflediklerini vurguladı.

Sonuç, hem kurum içi stratejik planlamada hem de disiplinler arası iş birliklerinde referans olarak kullanılabilecek bir gösterge niteliği taşıyor. KBÜ'nün bu performansı, öğrenci, araştırmacı ve paydaşlar nezdinde kurumun mühendislik odaklı profilini güçlendirme potansiyeline işaret ediyor.

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (KBÜ), 37 ÜLKEDEN ÜNİVERSİTELERİN DEĞERLENDİRİLDİĞİ ENGİRANK 2026 AVRUPA MÜHENDİSLİK SIRALAMASI’NDA 193’ÜNCÜ SIRAYA YERLEŞTİ.