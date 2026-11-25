Minikler trafikte bilinçleniyor: okulda pratik eğitim

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Yenimahalle İlkokulu öğrencilerine yönelik kapsamlı bir trafik eğitimi düzenledi. Etkinlikte hem teorik bilgiler paylaşıldı hem de uygulamalı çalışmalarla çocukların öğrendiklerini pekiştirmesi sağlandı.

Eğitimin içeriği:

Eğitim programında trafiğin tanımı, temel trafik kuralları ve güvenli geçiş yerlerinin önemi detaylı biçimde ele alındı. Öğrencilere ayrıca trafik ışıklarının anlamı ve yol kullanımı sırasında dikkat edilmesi gerekenler uygulamalı örneklerle gösterildi. Etkinlikte emniyet kemeri kullanımının hayati önemi vurgulanırken, çocukların günlük hayatta alacakları basit güvenlik önlemleri örneklerle anlatıldı.

Amaç ve sürdürülebilirlik:

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, bu tür eğitimlerin çocuklara erken yaşta trafik bilinci kazandırmayı hedeflediği belirtildi. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü personelinin yürüttüğü çalışmada amaç, öğrencilerin trafikte karşılaşabilecekleri risklere karşı bilinçlenmesini ve güvenli davranış alışkanlıkları geliştirmesini sağlamaktır. Kurum, geleceğin bilinçli ve duyarlı bireylerinin yetişmesine katkı amacıyla trafik eğitimlerinin aralıksız devam edeceğini açıkladı.

DÜZCE İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK DENETLEME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, YENİMAHALLE İLKOKULU ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK TRAFİK EĞİTİMİ DÜZENLEDİ. EĞİTİMDE ÖĞRENCİLERE TRAFİK KURALLARI, GÜVENLİ GEÇİŞ NOKTALARI, TRAFİK IŞIKLARI VE EMNİYET KEMERİ KULLANIMININ ÖNEMİ TEORİK VE UYGULAMALI OLARAK ANLATILDI.