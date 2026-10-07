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Yıldırım gençleri yapay zeka ile geleceğe hazırlıyor

Yıldırım Belediyesi, lise ve üniversite öğrencilerine yönelik 5 haftalık Yapay Zeka Eğitimi başlatıyor; başvurular 9 Ekim'e kadar yildirimyapayzeka.com'da.

GİRİŞ: 07 Ekim 2026 - 13:54

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Kaan Yavuz

Yıldırım gençleri yapay zeka ile geleceğe hazırlıyor

Yıldırım gençleri yapay zeka ile geleceğe hazırlıyor:

Yıldırım Belediyesi, dijital dönüşüm vizyonu çerçevesinde lise ve üniversite öğrencilerine yönelik bir Yapay Zeka Eğitimi düzenliyor. Eğitimler Yıldırım Yapay Zeka ve Teknoloji Merkezinde başlayacak ve 12 Ekimde başlayıp toplam 5 hafta sürecek. Programda yapay zekanın doğru ve etkili kullanım yöntemleri hem teorik hem de uygulamalı çalışmalara yer verilecek şekilde aktarılacak.

eğitimin içeriği ve yapısı:

Katılımcılar, yapay zeka araçlarının temel ilkelerini öğrenmenin yanı sıra uygulamalı atölyelerle pratik beceriler kazanacak. Eğitimlerin amacı, gençlerin teknolojiyi sadece kullanmakla kalmayıp tasarlayan ve yön veren bireyler haline gelmelerini sağlamak olarak belirlendi. Program, gençlerin yapay zeka teknolojilerini daha yakından keşfetmesi için fırsatlar sunuyor.

başvuru süreci ve belediyenin hedefleri:

Programa başvurular 9 Ekim tarihine kadar yildirimyapayzeka.com adresi üzerinden yapılabilecek. Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz konuyla ilgili olarak şunları söyledi: "Yıldırım Belediyesi olarak biz de gençlerimizin bu dönüşümün gerisinde kalmamasını istiyoruz. Gençlerimizin teknolojinin sadece kullananı değil, aynı zamanda tasarlayanı ve yön vereni olmasını hedefliyoruz. Önceliğimiz, evlatlarımızın çağın gerektirdiği bilgi ve becerilerle yetişmesidir. Bu anlayışla düzenleyeceğimiz Yapay Zeka Eğitimi ile gençlerimizi geleceğin dünyasına hazırlayacağız. Yıldırım Belediyesi olarak gençlerimizin yapay zeka ve dijital dönüşüm çağının güçlü bireyleri olarak yetişmesi için projeler geliştirmeye devam edeceğiz. Geleceğin teknolojilerine bugünden hazırlanmak ve teknoloji dünyasında bir adım öne geçmek isteyen gençlerimizi Yapay Zeka Eğitim programımıza bekliyoruz".

Programa katılmak isteyen gençler, detaylı bilgi ve başvuru için yildirimyapayzeka.com adresini ziyaret edebilir.

YILDIRIM BELEDİYESİ, DİJİTAL DÖNÜŞÜM VİZYONUNU GENÇLERE YÖNELİK DÜZENLEDİĞİ YAPAY ZEKA EĞİTİM...

YILDIRIM BELEDİYESİ, DİJİTAL DÖNÜŞÜM VİZYONUNU GENÇLERE YÖNELİK DÜZENLEDİĞİ YAPAY ZEKA EĞİTİM PROGRAMIYLA GÜÇLENDİRİYOR.

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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