Dolar 49,1130 -0,13%
Euro 55,0141 -0,60%
Bist 12.117,50 -2,07%
Altın Gram 6.548,82 -0,95%
EUR/USD 1,1181 -0,73%
Brent Petrol 101,32 +0,74%
--°

Avrupa'yla okul günü köprüsü: İhlas Koleji öğrencileri eTwinning'le buluşuyor

İhlas Koleji öğrencileri 'A Simple Day at School' eTwinning projesiyle Avrupa'daki akranlarıyla İngilizce iletişim kurup deneyimlerini paylaşıyor.

GİRİŞ: 07 Ekim 2026 - 13:49

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Kaan Yavuz

Avrupa'yla okul günü köprüsü: İhlas Koleji öğrencileri eTwinning'le buluşuyor

İhlas Koleji'nden uluslararası eğitim köprüsü

İhlas Koleji öğrencileri, A Simple Day at School adlı eTwinning projesi kapsamında Avrupa’daki akranlarıyla çevrimiçi öğrenme ve kültür paylaşımına başladı. Öğrenciler, okullarını, günlük rutinlerini ve okul yaşamlarına dair deneyimleri İngilizce olarak aktarıp, küresel bir eğitim ağı içinde aktif rol alıyor.

Okul yaşamını paylaşma ve dil pratiği:

Proje boyunca öğrenciler, kendi sınıf ortamlarını ve günlük yaşantılarını video, yazılı anlatım ve ortak etkinliklerle tanıtıyor. Bu çalışmalar, gençlerin İngilizce iletişim becerilerini pratiğe dökmelerine, iletişim özgüvenlerini geliştirmelerine ve farklı eğitim sistemlerini yakından tanımalarına olanak veriyor.

Hakkı Okur'un değerlendirmesi:

İhlas Koleji Genel Müdürü Hakkı Okur proje hakkında şu değerlendirmede bulundu: "Öğrencilerimizin sadece akademik başarılarıyla değil, küresel ölçekte kendilerini özgüvenle ifade edebilen, farklı kültürlerle empati ve iletişim kurabilen bireyler olarak yetişmelerini çok önemsiyoruz. ’A Simple Day at School’ eTwinning projesi, öğrencilerimizin yabancı dil becerilerini teoriden pratiğe dönüştürürken Avrupa’daki yaşıtlarıyla güçlü bir kültür köprüsü kurmalarını sağlıyor. İhlas Koleji olarak, yenilikçi ve uluslararası projelerle öğrencilerimizin ufkunu genişletmeye ve onları geleceğin dünya vatandaşları olarak yetiştirmeye kararlılıkla devam edeceğiz."

21. yüzyıl becerileri ve iş birliği:

Projede öne çıkan kazanımlar arasında ileri düzey dil pratiği, kültürlerarası farkındalık ve uluslararası iş birliği yer alıyor. Öğrenciler, ortak yürütülen etkinliklerle ekip çalışması deneyimi kazanıyor, fikir alışverişinde bulunuyor ve kendilerini uluslararası bir platformda temsil etmeyi öğreniyor.

İhlas Koleji, benzer küresel ve yenilikçi eğitim projelerini destekleyerek öğrencilerini geleceğe hazırlamayı sürdüreceğini açıkladı.

&quot;A SİMPLE DAY AT SCHOOL&quot; ETWİNNİNG PROJESİ KAPSAMINDA ÖĞRENCİLER; OKULLARINI, OKUL YAŞAMLARINI VE...

"A SİMPLE DAY AT SCHOOL" ETWİNNİNG PROJESİ KAPSAMINDA ÖĞRENCİLER; OKULLARINI, OKUL YAŞAMLARINI VE GÜNLÜK DENEYİMLERİNİ İNGİLİZCE İFADE EDEREK KÜRESEL BİR EĞİTİM AĞINDA AKTİF ROL ALIYOR.

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Eğil'den yeni öğrencilere bir yıllık burs desteği
images

Salihli'de camilerin toplumsal rolü konferansta tartışıldı
images

Niğde'de iletişimi güçlendiren adım: işaret dili kursu mezunlarına sertifika
images

Alacakaya'da ilkokul öğrencilerine gıda israfını önleme bilinci aşılandı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Beyşehir'de sürdürülebilir avcılık için sıkı denetim

Karasu'da öğrenciler için gün boyu emniyet nöbeti

Eğil'den yeni öğrencilere bir yıllık burs desteği

İncirliova okullar kampüsünde altyapı ve çevre düzenlemesi için adım atıldı

TREND HABERLER

Köprüde intihar girişimini polis ekipleri bir saatlik ikna ile önledi

Lise eylemlerinde beş günde ülke genelinde binlerce gözaltı

Sarıyer'de karşı şeridin sıkıştırması zincirleme kazaya neden oldu

Okullarda gıda bilinci: Erzincan'da 1.004 öğrenciye hijyen ve israf eğitimi

Bandırma'da gençlik ve spor yatırımlarının ilerleyişini yerinde değerlendiren Adem Özalp

Erzincan'da gıda güvenliği denetimleri: sahte ürünlere sıkı takip

Tercan'da tarlalar kışlık patatesle dolu: hasat sezonu başladı

Gençler askerlerle aynı safta buluştu: 'Mehmetçik ile Bir Gün' deneyimi