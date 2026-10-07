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Cizre'de okullara yönelik psikososyal destek ve kriz müdahale planı hazırlandı

Cizre İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü, 2026-2027 eğitim-öğretim yılı 1. dönemi için öğrencilerin ruhsal ve sosyal sağlığını korumaya yönelik psikososyal müdahale planı hazırladı.

GİRİŞ: 07 Ekim 2026 - 13:54

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Cizre'de okullara yönelik psikososyal destek ve kriz müdahale planı hazırlandı

Cizre'de eğitim kurumlarında psikososyal koruma gündemde

Cizre İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü, 2026-2027 eğitim-öğretim yılı 1. dönemine yönelik olarak okul ortamlarında öğrenci güvenliği ve sağlığını önceliklendiren bir planlama toplantısı düzenledi. Toplantı, İlçe Millî Eğitim Şube Müdürü Ahmet Gümüş başkanlığında gerçekleştirildi; Cizre Rehberlik ve Araştırma Merkezi (RAM) Müdürü Abdulbaki Sülger, koordinatör öğretmenler ve alanında uzman ekip üyeleri de hazır bulundu.

Toplantının kapsamı:

Toplantıda, öğrencilerin ruhsal ve sosyal gelişimini desteklemeye yönelik müdahaleler, olası risk faktörlerinin önceden tespiti ve kriz anlarında uygulanacak koordineli yöntemler detaylı şekilde ele alındı. Katılımcılar, okullarda gözlem, tarama ve erken müdahale mekanizmalarının güçlendirilmesi gerektiği konusunda görüş birliğine vardı. Ayrıca rehberlik hizmetleri ile saha ekipleri arasındaki iletişim ve yönlendirme süreçlerinin netleştirilmesi üzerinde duruldu.

Saha çalışmaları ve uygulanacak eylemler:

Toplantıda belirlenen eylem planı, dönem boyunca sahada aktif olarak yürütülecek faaliyetleri kapsayacak şekilde şekillendirildi. Plan; risk analizi, öğrenci ve aile bilgilendirmeleri, öğretmenlere yönelik farkındalık eğitimleri ve kriz anına özel müdahale protokollerini içeriyor. Uygulama aşamasında RAM ve okul rehberlik birimleri iş birliğiyle koordinasyonun sağlanması hedefleniyor.

Görüşlerine yer verilen İlçe Millî Eğitim Şube Müdürü Ahmet Gümüş, eğitimde psikososyal desteğin önemine vurgu yaparak, öğrencilerin akademik başarısının yanında ruhsal ve sosyal gelişimlerinin de en üst düzeyde desteklenmesi amacıyla çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.

CİZRE&#039;DE EĞİTİM KURUMLARINDA ÖĞRENCİLERİN RUHSAL VE SOSYAL GELİŞİMLERİNİ DESTEKLEMEK, OLASI KRİZ...

CİZRE'DE EĞİTİM KURUMLARINDA ÖĞRENCİLERİN RUHSAL VE SOSYAL GELİŞİMLERİNİ DESTEKLEMEK, OLASI KRİZ DURUMLARINA KARŞI HIZLI VE KOORDİNELİ MÜDAHALE SAĞLAMAK AMACIYLA PSİKOSOSYAL KORUMA VE KRİZ YÖNETİMİ TOPLANTISI DÜZENLENDİ.

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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