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Karabük'te gece yarısı daire yangını: kundaklama şüphesiyle bir kişi gözaltında

Karabük 100. Yıl Mahallesi'nde bir apartman dairesinde çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü; kundaklama şüphesiyle evdeki K.K. gözaltına alındı.

GİRİŞ: 21 Ağustos 2026 - 15:21

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Karabük'te gece yarısı daire yangını: kundaklama şüphesiyle bir kişi gözaltında

Karabük'te daire yangını

Karabük'ün 100. Yıl Mahallesi 1022 Nolu Sokak adresinde bir apartman dairesinde yangın çıktı. Olayda, daire sahibi M.A.'ya ait dairede henüz belirlenemeyen bir nedenle alevler yükseldi.

Olayın gelişimi:

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ve polis ekipleri müdahalede bulundu. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü ve çevredeki diğer dairelere sıçraması önlendi.

Soruşturma ve gözaltı:

Yangının çıkış nedenine ilişkin ön incelemede kundaklama şüphesi üzerinde duruldu. Olay yerinde bulunan K.K. adlı kişi, bu şüphe kapsamında gözaltına alındı. Karabük polisi olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

Soruşturmanın ayrıntıları ve olası başka şüphelilerle ilgili bilgi, yetkili birimler tarafından yapılacak adli işlemler sonrası açıklanacak.

KARABÜK’TE BİR APARTMAN DAİRESİNDE YANGIN ÇIKTI

KARABÜK’TE BİR APARTMAN DAİRESİNDE YANGIN ÇIKTI

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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