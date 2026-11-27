Seminer ve çalıştayın genel çerçevesi:

Karabük Üniversitesi Genç İletişimciler Kulübü tarafından, Üniversite Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve Destek Programı (ÜNİDES) desteğiyle yürütülen "Karabük Hava Pusulası" projesi kapsamında "İklim Değişikliği ve Çevresel Etkileri" başlıklı bir seminer ve çalıştay düzenlendi. Etkinlik, Safranbolu Türker İnanoğlu İletişim Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi ve akademisyenler, kulüp üyeleri ile öğrenciler programda yer aldı.

Sunumda ele alınan başlıca konular:

Programda konuşan Doç. Dr. Ali Can (KBÜ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü) iklim değişikliğinin hem küresel hem de bölgesel etkilerini ayrıntılı şekilde anlattı. Sunumda sera gazları ile hava kalitesi parametreleri üzerine teknik bilgiler verildi; iklim değişikliğinin çevresel sonuçları ve hava kirliliğinin insan sağlığı ile ekosistemler üzerindeki etkileri tartışıldı.

saha ölçümleri ve veri paylaşımı:

Proje kapsamında yapılan saha çalışmasında 4 taşınabilir cihazla karşılaştırmalı ölçümler gerçekleştirildi. Ölçümler, Karabük Merkez Öğlebeli mevkisi, Yenice Ihlamur Teras ve KBÜ Demir Çelik Kampüsü lokasyonlarında yapıldı; böylece sanayi bölgesi, ormanlık alan ve üniversite yerleşkesine ait veriler karşılaştırılabildi.

Elde edilen veriler sadeleştirilerek katılımcıların erişimine sunuldu ve ölçüm sonuçları QR kodlu dijital rehber halinde paylaşıldı. Bu sayede farklı alanların hava kalitesi profilleri kolayca incelenebilecek şekilde arşivlendi.

Programda katılımcıların soruları yanıtlandı; etkinlik, Doç. Dr. Ali Can'a sunulan teşekkür belgesi ve hatıra fotoğrafı ile son buldu. Etkinlik, hem bilimsel bilginin öğrencilere aktarılması hem de yerel ölçüm verilerinin şeffaf şekilde paylaşılması açısından öne çıktı.

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (KBÜ) GENÇ İLETİŞİMCİLER KULÜBÜ TARAFINDAN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI İŞ BİRLİĞİ VE DESTEK PROGRAMI (ÜNİDES) DESTEĞİYLE YÜRÜTÜLEN "KARABÜK HAVA PUSULASI" PROJESİ KAPSAMINDA, "İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE ÇEVRESEL ETKİLERİ" KONULU SEMİNER VE ÇALIŞTAY GERÇEKLEŞTİRİLDİ.