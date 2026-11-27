İzmir’de kapsamlı afet tatbikatı: deprem, yangın ve KBRN senaryoları sahada sınandı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, olası afet ve acil durumlara hazırlık kapasitesini artırmak amacıyla Kültürpark’ta geniş kapsamlı bir tatbikat gerçekleştirdi. Tatbikatta İzmir Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi, İtfaiye, Eşrefpaşa Hastanesi ile AFAD ekipleri eş zamanlı müdahale senaryolarını sahada denedi. Uygulamalar, tahliyeden kurtarmaya, kimyasal bulaş halinde arındırmadan güvenli alan yönetimine kadar geniş bir yelpazeyi kapsadı.

Tatbikatın sahneye koyduğu senaryolar:

Senaryo, 6,6 büyüklüğünde bir depremle başladı ve personel ilk olarak 'çök-kapan-tutun' hareketini uyguladı. Sarsıntının hemen ardından çay ocağında yangın çıkması canlandırıldı; ilk müdahale ekiplerinin yangını söndürememesi sonucunda binanın tahliyesi hayata geçirildi. Elektrik ve gaz akışının kesilmesi sağlanırken, tahliye süreçleri hızla organize edildi. Tatbikat kapsamında 7 dakika içinde tahliye tamamlandı ve itfaiye ekipleri içeri girerek yangına müdahale etti; kurtarma ekipleri içeride mahsur kalan beş yaralıyı güvenli şekilde çıkardı.

KBRN müdahalesi ve arındırma uygulaması:

Üçüncü holde ise şüpheli paket ihbarı üzerine KBRN (kimyasal, biyolojik, radyolojik, nükleer) senaryosu devreye alındı. AFAD ekipleri alanda güvenlik zırhı oluşturarak sıcak, ılık ve soğuk alanları belirledi; kimyasal bulaşa maruz kaldığı varsayılan kişi güvenli alana alınarak arındırıldı ve sağlık ekiplerine teslim edildi. Arındırma uygulamasında kullanılan suyun çevreye yayılmasının önlenmesi için kontrol altına alınması ve toplanması da tatbikat kapsamında uygulamalı olarak gösterildi.

İtfaiye Arama Kurtarma Şube Müdürü Şenol Dereköy, KBRN tatbikatlarının zorluklarına dikkat çekerek, bu tür tehditlerin geniş alanları etkileyebildiğini ve kurumlar arası koordinasyonun kritik olduğunu belirtti. Dereköy, tatbikatların ekiplerin uygulamalı yetkinliğini koruduğunu ifade ederek, 'Bu tatbikatlarla kurum hafızasını canlı tutuyoruz. Teorik olarak herkesin bildiği konular var ancak uygulama aşaması çok farklı. Kimyasal bulaşa maruz kalan bir kişinin nasıl arındırılacağını uygulamalı olarak gördük' dedi. Dereköy ayrıca afet anında panik ve telaşın yanlış davranışlara yol açabileceğini, vatandaşların doğru müdahale yöntemlerini öğrenmesinin önemini vurguladı.

Afete Hazırlık Şube Müdürlüğü’nde görevli Levent Bilgehan ise hazırlığın sadece kurumlarla sınırlı kalmaması gerektiğini, vatandaşların da doğru davranışları öğrenmesi gerektiğini söyledi. Bilgehan, 'Yurttaşlarımızın 72 saat boyunca ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir afet çantası hazırlamaları çok önemli' uyarısında bulundu. Şüpheli paketlerle ilgili uyarısını net biçimde aktaran Bilgehan, sokakta, apartmanda, alışveriş merkezinde veya sinemada şüpheli bir paket görülmesi durumunda kişilerin kesinlikle dokunmaması, uzaklaşması ve 112'yi araması gerektiğini belirtti. Koku duyulması veya nefes almada güçlük yaşanması durumunda alanın derhal terk edilmesi ve çevrenin uyarılması gerektiği de vurgulandı.

Tatbikat, hızlı müdahale kapasitesinin yanı sıra kurumlar arası iletişim ve lojistik işleyişin pratikte sınanması açısından değerlendirildi. Uygulamalı eğitimlerin personelin deneyim kazanmasını sağladığı ve gerçek olay anında daha hızlı, doğru karar alınmasına katkı sunduğu belirtildi.

TAHLİYEDEN YARALI KURTARMAYA, KİMYASAL BULAŞA MARUZ KALAN KİŞİNİN ARINDIRILMASINDAN GÜVENLİ ALANLARIN OLUŞTURULMASINA KADAR MÜDAHALE SÜREÇLERİ UYGULAMALI OLARAK GERÇEKLEŞTİRİLDİ.