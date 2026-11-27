Tavşanlılı genç matematikçi Metehan Dal AMO'da altın madalya kazandı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesindeki Ahmet Uluçay Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) öğrencisi Metehan Dal, uluslararası düzeyde düzenlenen American Mathematics Olympiad (AMO) yarışmasında altın madalya kazandı.

Başarının yankıları:

Metehan Dal'ın matematik alanındaki performansı, okulda ve ilçede memnuniyetle karşılandı; öğretmenleri ve arkadaşları öğrenciye tebriklerini iletti.

Okul yönetiminin mesajı:

BİLSEM Müdürü Osman Said Demiryılmaz, uluslararası yarışmada altın madalya kazanan öğrencisini tebrik etti ve Metehan'ın başarısında emeği geçen öğretmenlere ile ailesine teşekkür ederek, öğrencinin gelecekteki çalışmaları için iyi dileklerini paylaştı.

METEHAN DAL SAĞDA VE OKUL MÜDÜRÜ OSMAN SAİD DEMİRYILMAZ