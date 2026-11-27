Karabük Üniversitesi'nde evlilik öncesi eğitim semineri

Karabük Üniversitesi (KBÜ) ile Karabük Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen "Evlilik Öncesi Eğitim Programı" kapsamında öğrencilere bilgilendirme semineri gerçekleştirildi. Seminerde, evlilik ve aile yaşamına hazırlık için gerekli temel bilgiler paylaşıldı.

Seminerde ele alınan konular:

Programda öğrenciler, aile içi iletişim, evlilikte sağlık ve hukuki süreçler ile iletişim ve medya alanında farkındalık konularında bilgilendirildi. İl Müdürlüğü Sosyal Çalışmacısı Ömer Faruk Çınar sağlıklı evlilik ve aile yapısının oluşturulmasına ilişkin temel başlıkları detaylandırdı ve gençlerin evlilik sürecine bilinçli şekilde hazırlanmasının önemini vurguladı.

Bağımlılıkla mücadele ve emniyet bilgilendirmesi:

Seminerde ayrıca emniyet birimlerinin narkotik ekiplerinde görevli bir polis memuru, bağımlılıkla mücadele, riskli durumların tanınması ve korunma yolları hakkında öğrencilere bilgilendirme yaptı. Gerçekleşen sunumların ardından katılımcıların soruları cevaplandı ve program sona erdi.

KARABÜK ÜNİVERSİTESİNDE (KBÜ), KARABÜK AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ BİRLİĞİYLE ÖĞRENCİLERE YÖNELİK "EVLİLİK ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI" KAPSAMINDA BİLGİLENDİRME SEMİNERİ DÜZENLENDİ.