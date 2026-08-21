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Karabük'te sokakta başlayan 'yan bakma' tartışması yumruklaşmayla sona erdi

Karabük'te 100. Yıl Mahallesi 1002 Nolu Cadde'de çıkan 'yan bakma' tartışması kısa sürede yumruklu kavgaya döndü; 2 kişi polis merkezine götürüldü.

GİRİŞ: 21 Ağustos 2026 - 11:03

GÜNCELLEME: 21 Ağustos 2026 - 11:41

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Karabük'te sokakta başlayan 'yan bakma' tartışması yumruklaşmayla sona erdi

Karabük'te sokakta kavga

Karabük'ün 100. Yıl Mahallesi 1002 Nolu Cadde'de iki kişi arasında başlayan sözlü tartışma, kısa sürede fiziksel müdahaleye dönüştü. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olayın oluşu:

İddiaya göre taraflar arasındaki tartışma 'yan bakma' meselesi yüzünden alevlendi ve taraflar birbirlerine yumruklarla saldırdı. Görüntülerde kavgaya dönüşen arbede ve tarafların birbirine müdahalesi yer alıyor.

Müdahale ve adli işlem:

Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle kavga sonlandırıldı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, kavgaya karışan 2 kişiyi ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürdü. Yetkililer, taraflar hakkında adli işlem başlatıldığını bildirdi.

KARABÜK’TE İKİ KİŞİ ARASINDA &quot;YAN BAKMA&quot; MESELESİ NEDENİYLE ÇIKAN TARTIŞMA, YUMRUKLU KAVGAYA...

KARABÜK’TE İKİ KİŞİ ARASINDA "YAN BAKMA" MESELESİ NEDENİYLE ÇIKAN TARTIŞMA, YUMRUKLU KAVGAYA DÖNÜŞTÜ. O ANLAR CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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