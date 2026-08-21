Karabük'te sokakta başlayan 'yan bakma' tartışması yumruklaşmayla sona erdi

Karabük'te sokakta kavga
Karabük'ün 100. Yıl Mahallesi 1002 Nolu Cadde'de iki kişi arasında başlayan sözlü tartışma, kısa sürede fiziksel müdahaleye dönüştü. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olayın oluşu:
İddiaya göre taraflar arasındaki tartışma 'yan bakma' meselesi yüzünden alevlendi ve taraflar birbirlerine yumruklarla saldırdı. Görüntülerde kavgaya dönüşen arbede ve tarafların birbirine müdahalesi yer alıyor.
Müdahale ve adli işlem:
Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle kavga sonlandırıldı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, kavgaya karışan 2 kişiyi ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürdü. Yetkililer, taraflar hakkında adli işlem başlatıldığını bildirdi.
KARABÜK’TE İKİ KİŞİ ARASINDA "YAN BAKMA" MESELESİ NEDENİYLE ÇIKAN TARTIŞMA, YUMRUKLU KAVGAYA DÖNÜŞTÜ. O ANLAR CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI.
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