Karabük'te sokakta başlayan 'yan bakma' tartışması yumruklaşmayla sona erdi

Karabük'te sokakta kavga

Karabük'ün 100. Yıl Mahallesi 1002 Nolu Cadde'de iki kişi arasında başlayan sözlü tartışma, kısa sürede fiziksel müdahaleye dönüştü. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olayın oluşu:

İddiaya göre taraflar arasındaki tartışma 'yan bakma' meselesi yüzünden alevlendi ve taraflar birbirlerine yumruklarla saldırdı. Görüntülerde kavgaya dönüşen arbede ve tarafların birbirine müdahalesi yer alıyor.

Müdahale ve adli işlem:

Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle kavga sonlandırıldı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, kavgaya karışan 2 kişiyi ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürdü. Yetkililer, taraflar hakkında adli işlem başlatıldığını bildirdi.

KARABÜK’TE İKİ KİŞİ ARASINDA "YAN BAKMA" MESELESİ NEDENİYLE ÇIKAN TARTIŞMA, YUMRUKLU KAVGAYA DÖNÜŞTÜ. O ANLAR CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI.