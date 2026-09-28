Saros Körfezi'nde ağlara takılan 65 kiloluk köpek balığı şaşkınlık yarattı

Saros Körfezi'nde av sırasında:

Edirne'nin Enez ilçesinde avlanmak için denize açılan balıkçılar, Saros Körfezi açıklarında yaklaşık 50 metre derinliğe bıraktıkları ağları toplarken beklenmedik bir ağırlıkla karşılaştı.

orkinos zannıyla başlayan şaşkınlık:

Ağların tekneye alınması sırasında ilk anda ağlara orkinos takıldığını düşünen balıkçılar, ağları çekip tekneye alınca bunun 65 kilogram ağırlığında bir köpek balığı olduğunu görünce şaşkına döndü.

zorlukla tekneye alınışı ve görüntüler:

Balıkçılar, güçlükle tekneye aldıkları köpek balığıyla karşılaştıkları anları kayda aldı. Görüntülerde hem balığın büyüklüğü hem de tekneye alınırken yaşanan güçlükler dikkat çekti.

SAROS KÖRFEZİ’NDE BALIKÇI AĞLARINDAN 65 KİLOLUK KÖPEK BALIĞI ÇIKTI