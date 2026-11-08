Millet bahçesi'nde koi balıklarıyla canlanan biyolojik gölet

Doğa ve kent estetiğinin buluştuğu alan:

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç tarafından hayata geçirilen Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi, toplam 1 milyon 260 bin metrekarelik alanıyla Türkiye'nin açılmış en büyük Millet Bahçesi unvanını taşıyor. Projenin merkezinde yer alan biyolojik gölet, hem peyzaj estetiğine hem de ekolojik dengeye katkı sunuyor. Göletin yüzey alanı 39 bin metrekare, su hacmi ise 60 bin metreküp olarak planlandı.

Biyolojik gölette koi nüfusu ve beslenme:

Yaklaşık iki yıl önce suya bırakılan 156 anaç koi balığı, doğal koşullarda çoğalarak sayılarının bugün 3 bin ila 5 bin arasında olduğu tahmin ediliyor. Japonya'da "yaşayan mücevher" olarak anılan koiler, sazanın evcilleştirilmiş renkli çeşitleri olup gölete görsel zenginlik katıyor. Kayseri ikliminde üreme dönemi mart ayında başlayıp haziran ayına kadar sürüyor. Gölette balıklara dışarıdan yem verilmemekte; balıklar, taş ve duvar yüzeylerinde oluşan algler ile diğer mikroorganizmalarla doğal beslenme döngüsünü sürdürüyor. Ayrıca sivrisinek larvalarını tüketerek göletin ekolojik dengesine katkıda bulunuyorlar.

Teknik altyapı ve rutin bakım çalışmaları:

Biyolojik gölet, kapalı devre bir sisteme sahip olup içinde iki filtre odası ve bir motor odası bulunuyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı Millet Bahçesi ve Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, su yüzeyinde biriken atıkları günlük fiziksel temizlikle uzaklaştırıyor ve suyun filtrelenmesini sağlıyor. Rutin bakım kapsamında bakteri uygulamalarıyla su kalitesi korunuyor.

Gölet ekosistemini destekleyen su bitkileri arasında japon şemsiyeleri, su kamışları ve su sümbülleri yer alıyor. Alana hareket ve görsellik kazandıran unsurlar arasında 6 şelale hattı ile 3 aeratör ve fıskiye hattı bulunuyor; bu donanımlar su hareketliliğini artırarak hem estetik hem de ekolojik fayda sağlıyor.

Sonuç olarak Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi, geniş yeşil alanları ve biyolojik göletiyle kent sakinlerine dinlenme, gezi ve biyolojik çeşitliliği gözlemleme imkanı sunarken, bakım ve teknik altyapı uygulamaları sayesinde sürdürülebilir bir kent ekosistemi örneği oluşturuyor.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI DR. MEMDUH BÜYÜKKILIÇ’IN VİZYON PROJELERİ ARASINDA YER ALAN RECEP TAYYİP ERDOĞAN MİLLET BAHÇESİ, 39 BİN METREKARELİK YÜZEY ALANINA SAHİP BİYOLOJİK GÖLETİYLE DOĞA VE EKOLOJİYİ BULUŞTURUYOR.