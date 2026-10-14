Dolar 49,3129 -0,11%
Euro 54,9768 -0,51%
Bist 12.197,65 -0,43%
Altın Gram 6.530,61 -1,39%
EUR/USD 1,1127 -0,68%
Brent Petrol 105,85 +0,15%
--°

Karabük'ün yükseklerinde denizi andıran bulut örtüsü büyüledi

Karabük'ün Bolkuş mevkisinde oluşan yoğun bulut tabakası, dağları adeta deniz gibi kapladı; manzara görenleri hayran bıraktı ve cep telefonuyla kaydedildi.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 15:22

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Karabük'ün yükseklerinde denizi andıran bulut örtüsü büyüledi

Karabük'te eşsiz bulut manzarası:

Karabük'ün yüksek kesimlerinde oluşan yoğun bulut tabakası, bölge sakinleri ve ziyaretçilerin ilgisini çekti. Bolkuş mevkisinde görülen bu örtü, dağların arasını kaplayarak uzaktan denizi andıran bir görüntü oluşturdu.

Manzaranın etkisi:

Oluşan bulut denizi, çevredeki topoğrafyanın üzerinde yayılıp beyaz bir örtü görünümü verdi. Görevlilerce veya resmi kaynaklarla açıklama yapılmamış olsa da, oluşan görüntü görenlerde hayranlık uyandırdı ve kısa süreli ilgi topladı.

Görüntülerin kaydedilmesi:

O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi ve izleyenler tarafından fotoğraf ve video olarak paylaşıldı. Bölgedeki dağlar arasını kaplayan bulut tabakası, izleyenlere denizi andıran nadir bir görsel deneyim sundu.

Karabük&#039;te bulut denizi hayran bıraktı

Karabük'te bulut denizi hayran bıraktı

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Aydın'da pamuk tarları yağmura karşı savunmasız kaldı
images

Ümraniye'den Elazığ'a güneşle tasarruf ve hizmet modeli
images

Antalya'da sağanak alarmı: belediyenin 464 personel ve 347 makinesiyle seferberl...
images

Nürnberg heyeti antalya'da iklim ve sürdürülebilirlik uygulamalarını inceledi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Lise öğrencileri botanik bahçesinde bitkilerin sırlarını keşfetti

Üniversitelerde eğitim dönüşümü: teoriden uygulamaya, mikrokredilerle yetkinlik odaklı model

Aynı kavşakta iki ayrı kaza: 3 kişi yaralandı

Aydın'da pamuk tarları yağmura karşı savunmasız kaldı

TREND HABERLER

Karavan ve outdoor dünyası Antalya'da üçüncü kez aynı çatı altında

Bilime yatırım: L’Oréal Türkiye dört kadın araştırmacıya destek verdi

Liege'de öğrencilerin sokak çatışmaları sonrası üç kişiden fazla toplanma yasağı

Yahşihan soruşturmasında şoförün ifadesi: maaş belediyeden, daire devri iddiası

Hakan Altun Gaziantep'te nostalji ve coşkuyu buluşturdu

Reyhan Karaca iyilik için Bodrum'da sahneye çıkıyor

Gece süren çalışmaların ardından 22 saat sonra ulaşıldı: Maltepe'de Hüseyin Özkurt'un cenazesi çıkarıldı

Bandırma'da fabrikada alevlerle mücadele: Ayhan Sezer Yağ Fabrikası'nda yangın