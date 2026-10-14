Karabük'ün yükseklerinde denizi andıran bulut örtüsü büyüledi

Karabük'te eşsiz bulut manzarası:

Karabük'ün yüksek kesimlerinde oluşan yoğun bulut tabakası, bölge sakinleri ve ziyaretçilerin ilgisini çekti. Bolkuş mevkisinde görülen bu örtü, dağların arasını kaplayarak uzaktan denizi andıran bir görüntü oluşturdu.

Manzaranın etkisi:

Oluşan bulut denizi, çevredeki topoğrafyanın üzerinde yayılıp beyaz bir örtü görünümü verdi. Görevlilerce veya resmi kaynaklarla açıklama yapılmamış olsa da, oluşan görüntü görenlerde hayranlık uyandırdı ve kısa süreli ilgi topladı.

Görüntülerin kaydedilmesi:

O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi ve izleyenler tarafından fotoğraf ve video olarak paylaşıldı. Bölgedeki dağlar arasını kaplayan bulut tabakası, izleyenlere denizi andıran nadir bir görsel deneyim sundu.

Karabük'te bulut denizi hayran bıraktı