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Karaburun sahilinde cankurtaranın zamanında müdahalesiyle kurtarıldı

Arnavutköy Karaburun Sahili’nde akıntıya kapılan bir kişi, çevredekilerin uyarısıyla cankurtaranın kurtarma tahtası eşliğinde kıyıya çıkarıldı.

GİRİŞ: 07 Eylül 2026 - 09:48

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Karaburun sahilinde cankurtaranın zamanında müdahalesiyle kurtarıldı

olayın gelişimi:

Olay, dün Arnavutköy Karaburun Sahili’nde meydana geldi. Hafta sonunu değerlendirmek için sahile gelen bir vatandaş denize girdikten kısa süre sonra akıntı ve yüksek dalgalar nedeniyle kıyıya ulaşmakta güçlük çekti. Denizde çırpınan kişi, çevredeki vatandaşların dikkatini çekti ve boğulma tehlikesi yaşadı.

cankurtaranın müdahalesi ve kurtarma süreci:

Durumu fark eden cankurtaran, ekipmanını alıp hızla denize girdi. Yüzerek şahsın yanına ulaşan cankurtaran, beraberindeki kurtarma tahtasını uzatarak kişinin tutunmasını sağladı ve dalga ile akıntıya rağmen kontrollü biçimde kıyıya doğru çekti.

Çevredeki vatandaşlar da yardım etmeye çalıştı; cankurtaranın müdahalesi sayesinde kurtarma kısa sürede sonuçlandı. Kurtarma anları sahilde bulunanların cep telefonu kameralarıyla kayda geçti.

ilk yardım ve son durum:

Kıyıya çıkarılan şahsa sahilde ilk müdahale yapıldı. Boğulma tehlikesi geçiren kişinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olay anlarına ait görüntüler, kurtarma anlarının saniye saniye kaydedildiğini gösteriyor.

ARNAVUTKÖY KARABURUN SAHİLİ’NDE HAFTA SONU DENİZE GİREN BİR VATANDAŞ, AKINTI VE YÜKSEK DALGALAR...

ARNAVUTKÖY KARABURUN SAHİLİ’NDE HAFTA SONU DENİZE GİREN BİR VATANDAŞ, AKINTI VE YÜKSEK DALGALAR NEDENİYLE BOĞULMA TEHLİKESİ GEÇİRDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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