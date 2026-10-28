Karacabey'de cumhuriyetin 103. yılı coşkusu: yürüyüş ve konserlerle kutlama

kutlama programı:

Karacabey, Cumhuriyet’in 103. yıl dönümünü kent çapında düzenlenecek etkinliklerle kutlamaya hazırlanıyor. Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı, yayımladığı mesajda Cumhuriyetin milletin ortak değeri olduğunu vurgulayarak tüm vatandaşları etkinliklere davet etti.

Başkan Karabatı, 29 Ekim 1923 tarihinin Türk milletinin bağımsızlık iradesini ve ortak geleceğe duyulan inancı simgeleyen bir dönüm noktası olduğunu belirtti. Karabatı ayrıca Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anarak, Atatürk'ün 'En büyük eserim' diyerek millete emanet ettiği Cumhuriyetin herkesin ortak değeri olduğunu ifade etti.

29 ekim yürüyüş programı:

Kaymakamlık ve belediyenin ortak hazırladığı tören programı 28 Ekim Çarşamba günü saat 13.00'te Cumhuriyet Alanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başlayacak. 29 Ekim Perşembe günü saat 10.00'da Kaymakamlık makamında tebriklerin kabulü gerçekleştirilecek, ardından saat 10.20'de Cumhuriyet Meydanı'nda resmi kutlama programı yapılacak. Hava muhalefeti halinde program Atatürk Spor Salonu'nda sürdürülecek.

Günün akşamında saat 18.00'de Atatürk Spor Salonu önünden başlayacak Cumhuriyet Yürüyüşü, Cumhuriyet Alanı'nda sona erecek. Belediye yetkilileri, yürüyüşün birlik ve beraberlik duygusunu güçlendirmesi için vatandaşları katılmaya çağırdı.

30 ekim konser programı:

Kutlamalar ertesi gün akşamı Atatürk Kültür Parkı'nda düzenlenecek konserlerle devam edecek. Program saat 19.00'da ilçenin sevilen müzik gruplarından Naturel Orkestrası'nın sahne almasıyla başlayacak. Gecenin ilerleyen saatlerinde saat 21.00'de Türk pop müziğinin tanınmış isimlerinden Emre Altuğ Karacabeylilerle buluşacak.

Belediye, konser organizasyonunun ücretsiz ve halka açık olduğunu belirterek tüm ilgilileri etkinlik alanına davet etti.

Karabatı mesajında ayrıca, "Bizler, bu emanete sahip çıkmak ve gelecek nesillere daha güçlü bir Türkiye bırakmak için kararlılıkla çalışıyoruz. Cumhuriyetimizin temelinde eşitlik, adalet, birlik ve beraberlik anlayışı vardır. Bu değerleri yaşatmak, hepimizin en büyük sorumluluğudur." ifadelerine yer verdi. Mesajında Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını andığını, vatan uğruna hayatını kaybeden şehitlere rahmet ve gazilere şükran duyduğunu da belirtti.

Karacabey Belediyesi, kutlamalar süresince Cumhuriyetin kazanımlarını korumak ve ilçeyi çağdaş bir kent kimliğine kavuşturmak üzere verilen hizmetleri sürdürme kararlılığını yineliyor. Belediye yetkilileri iki günlük programın birlik ve bayram coşkusunu güçlendirmesini hedefliyor.

Başkan Karabatı son olarak tüm Karacabeylileri 29 ve 30 Ekim etkinliklerine katılmaya davet ederek bu anlamlı günün coşkusunu birlikte paylaşma çağrısında bulundu.

KARACABEY, CUMHURİYET’İN 103. YIL DÖNÜMÜNÜ YÜRÜYÜŞ VE KONSERLERLE KUTLAMAYA HAZIRLANIYOR. CUMHURİYET’İN MİLLETİN ORTAK DEĞERİ VE GELECEK NESİLLERE BIRAKILACAK EN ÖNEMLİ EMANETLERDEN BİRİ OLDUĞUNA DİKKAT ÇEKEN BELEDİYE BAŞKANI FATİH KARABATI, "CUMHURİYETİMİZİN TEMELİNDE EŞİTLİK, ADALET, BİRLİK VE BERABERLİK ANLAYIŞI VARDIR. BU DEĞERLERİ YAŞATMAK, HEPİMİZİN EN BÜYÜK SORUMLULUĞUDUR" İFADELERİNİ KULLANDI. KARABATI, TÜM VATANDAŞLARI 29 EKİM’DE DÜZENLENECEK CUMHURİYET YÜRÜYÜŞÜ’NE VE 30 EKİM’DE NATUREL ORKESTRASI İLE EMRE ALTUĞ’UN SAHNE ALACAĞI KONSER PROGRAMINA DAVET ETTİ.