Karacabey'de yürüyüş: gökçe için adalet talebi sokaklara taşındı

Karacabey'de tepki yürüyüşü

Bursa'nın Karacabey ilçesinde ormanlık alanda öldürülen 18 yaşındaki Gökçe Alkan için ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaşın katıldığı bir yürüyüş gerçekleştirildi. Güvenlik güçlerinin denetiminde başlayan yürüyüş, Karacabey Stadyumu'ndan hareket ederek Heykel Meydanı'nda sona erdi.

yürüyüşte talepler:

Karacabey halkının yoğun katılım gösterdiği yürüyüşte katılımcılar ellerindeki pankartlarla Gökçe için adalet çağrısında bulundu. Kalabalık, "Gökçeler ölmesin" ve "Kadına kalkan eller kırılsın" sloganları attı; yürüyüş, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla tamamlandı.

Gökçe Alkan'ın yakınları, şüphelinin en ağır cezayı almasını talep etti. Olayın ardından gözaltına alınan zanlı hakkında toplumda yoğun bir infial oluştu; aile üyeleri ve destek verenler, adalet beklentilerini yüksek sesle dile getirdi.

şüphelinin durumu ve aile tepkisi:

Olayla ilgili olarak tutuklanan şüpheli Mustafa B. hakkında hastanedeki tedavisinin sürdüğü bildirildi. Aile yakınları, zanlının yüzündeki hafif sıyrıkları gerekçe göstererek tedavi sürecini uzatmaya çalıştığını ve cezaevine gitmek istemediğini iddia etti. Bir aile yakını, şüpheliyi gördüklerini belirterek, "Bana bakarak güldü" dedi.

Gökçe'nin ablası, şüphelinin cezaevinde olmasının kendilerini rahatlatmayacağını belirterek, "O çocuk cezaevindeyken bizim içimiz rahat etmeyecek. İdam gelsin, idam istiyoruz" ifadelerini kullandı. Aile ve yakınları, yargı sürecinin dikkatle takip edilmesini ve suça uygun bir yaptırım uygulanmasını talep etti.

Yürüyüş boyunca emniyet yetkililerinin aldığı önlemler dikkat çekti; etkinlik barışçıl bir biçimde tamamlandı. Toplumsal tepkinin ardından soruşturmanın ve adli sürecin nasıl ilerleyeceği, kamuoyunun yakından izleyeceği bir konu olmaya devam ediyor.

KARACABEY’DE GÖKÇE ALKAN İÇİN YÜRÜDÜLER: "GÖKÇELER ÖLMESİN"