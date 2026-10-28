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Karacasu'da iki adreste tarihî eser operasyonunda 157 sikke ele geçirildi

Karacasu'da jandarma ekipleri, Geyre Mahallesi'nde iki adrese düzenlenen operasyonda 157 sikke, figürinler ve kaçak kazıya ait ekipman ele geçirdi.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 10:20

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Karacasu'da iki adreste tarihî eser operasyonunda 157 sikke ele geçirildi

Karacasu'da iki adreste tarihî eser operasyonunda 157 sikke ele geçirildi

operasyonun detayları:

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ile Karacasu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Geyre Mahallesi'nde belirlenen iki adrese operasyon düzenledi. Adli aramalar, şüpheliler O.Ç. (41) ve M.O. (56) ikametlerinde gerçekleştirildi.

ele geçirilen eser ve ekipmanlar:

Aramalarda tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 157 sikke, 3 figürin, 1 aplik, 1 taş yontma aleti, 1 damga mühür, 5 sütun parçası, 25 süs eşyası ve üzerinde Roma yazısı bulunan 1 demir parça ele geçirildi. Ayrıca operasyonda kaçak kazıya yönelik 2 altın arama aparatı, 1 dedektör, ruhsatsız silah ve mühimmat olarak 2 ruhsatsız av tüfeği ile 125 av fişeği bulundu; delil olarak 1 USB bellek de emare kaydedildi.

soruşturma ve inceleme:

Ele geçirilen objelerin tarihi eser niteliğinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. Olayla ilgili olarak iki şüpheli hakkında adli soruşturma açıldı ve süreç jandarma tarafından yürütülüyor.

AYDIN’IN KARACASU İLÇESİNDE JANDARMA EKİPLERİNCE İKİ ŞÜPHELİNİN EVİNE DÜZENLENEN OPERASYONDA...

AYDIN’IN KARACASU İLÇESİNDE JANDARMA EKİPLERİNCE İKİ ŞÜPHELİNİN EVİNE DÜZENLENEN OPERASYONDA, TARİHİ ESER NİTELİĞİNDE OLDUĞU DEĞERLENDİRİLEN 157 SİKKE İLE ÇOK SAYIDA OBJE ELE GEÇİRİLDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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