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Karadeniz Ereğli'de mahalle yaşamını aksatan perde duvar çökmesi

Karadeniz Ereğli'de Bağlık Mahallesi'nde aşırı yağış sonrası perde duvar çöktü; sokak ve ev girişleri kullanılamıyor, vatandaş yetkililerden yardım bekliyor.

GİRİŞ: 18 Ekim 2026 - 17:19

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EDİTÖR: Aslı Han

Karadeniz Ereğli'de mahalle yaşamını aksatan perde duvar çökmesi

Olayın ayrıntıları:

Zonguldak’ın Karadeniz Ereğli ilçesinde etkili olan aşırı yağışlar sonucu Bağlık Mahallesi Sakin Dere Sokak’ta bulunan perde duvar çöktü. Çökme, sokak boyunca yaya ve araç trafiğini etkiledi ve bölgedeki günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Günlük yaşam ve ulaşım etkileri:

Çökmenin ardından sokakta yürümek ve evlere giriş çıkış yapmak güçleşti. Bölge sakinleri, çökmenin sokakta ulaşımı zorlaştırdığını ve bazı hanelerin kapılarına güvenli şekilde ulaşamadığını bildiriyor.

Vatandaşların talepleri:

Mahalle sakinleri, yaşanan mağduriyetin giderilmesi ve benzer olayların tekrarlanmaması için yetkililerden yardım bekliyor. Vatandaşlar, öncelikle geçici güvenlik önlemleri alınmasını ve ardından kalıcı onarım yapılmasını talep ediyor.

ZONGULDAK’IN KARADENİZ EREĞLİ İLÇESİNDE ETKİLİ OLAN AŞIRI YAĞIŞLAR NEDENİYLE BAĞLIK MAHALLESİ...

ZONGULDAK’IN KARADENİZ EREĞLİ İLÇESİNDE ETKİLİ OLAN AŞIRI YAĞIŞLAR NEDENİYLE BAĞLIK MAHALLESİ SAKİN DERE SOKAK’TA PERDE DUVAR ÇÖKTÜ. ÇÖKME NEDENİYLE VATANDAŞLAR YÜRÜMEKTE VE EVLERİNE GİRMEKTE GÜÇLÜK ÇEKİYOR.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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