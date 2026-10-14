Dolar 49,3895 +0,04%
Euro 55,3855 +0,23%
Bist 12.156,60 -0,77%
Altın Gram 6.632,53 -0,01%
EUR/USD 1,1208 +0,04%
Brent Petrol 105,45 -0,23%
--°

Karadeniz fırtınası Kuopio'da 158. randevuda

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nde KuPS Kuopio'ya konuk oluyor; Avrupa'daki 158. maçta 3 puan hedefleniyor, kadroda önemli eksikler bulunuyor.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 10:45

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Sinem Aksoy

Karadeniz fırtınası Kuopio'da 158. randevuda

maç bilgisi:

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nin ilk haftasında yarın saat 19.45'te Finlandiya temsilcisi KuPS Kuopio ile deplasmanda karşılaşacak. Karadeniz ekibi, turnuvaya galibiyetle başlayarak Avrupa arenasında avantaj ve moral kazanmayı hedefliyor. Maçı Malta Futbol Federasyonu'ndan Ishmael Barbara yönetecek; yardımcı hakemler ise Luke Portelli ve Duncan Spencer olacak.

Avrupa karnesi ve öne çıkan sonuçlar:

Bu mücadele, Trabzonspor'un Avrupa kupalarındaki 158. sınavı olacak. Bordo-mavililer, geride kalan 157 karşılaşmada 56 galibiyet, 39 beraberlik ve 62 mağlubiyet aldı. Bu maçlarda rakip fileleri 194 kez havalandıran Karadeniz temsilcisinin kalesinde ise 213 gol görüldü.

Trabzonspor'un Avrupa kupalarındaki en farklı galibiyeti, 2007-2008 sezonunda UEFA Intertoto Kupası'nda Arnavutluk ekibi Vllaznia karşısında aldığı 6-0'lık skor olarak kayıtlarda yer alıyor. En farklı yenilgi ise 1990-1991 sezonunda Kupa Galipleri Kupası'nda İspanyol devi Barcelona'ya karşı alınan 7-2 mağlubiyet olarak görülüyor.

tarihten kısa not ve Finlandiya eşleşmeleri:

Trabzonspor, Finlandiya takımlarıyla Avrupa arenasında ikinci kez karşılaşıyor. Daha önce 1992-1993 sezonunda Kupa Galipleri Kupası'nda TPS Turku ile eşleşen bordo-mavililer, ilk maçı 2-0 kazanıp rövanşta 2-2 berabere kalarak toplamda 4-2 ile tur atlamıştı.

Kulübün Avrupa kupalarındaki en golcü ismi ise efsane Hami Mandıralı; Mandıralı, bu arenada kaydettiği 23 golle takımın rekorunu elinde bulunduruyor.

kadro durumu ve hedef:

KuPS Kuopio karşılaşması öncesinde Trabzonspor'da dikkate değer eksikler bulunuyor. Kart cezaları nedeniyle Ruslan Malinovskyi, Sidny Lopes Cabral ve Chibuike Nwaiwu mücadelede forma giyemeyecek. Ayrıca Malinovskyi'nin diz ameliyatı ve Okay Yokuşlu'nun kıkırdak hasarı nedeniyle kadroda yer alamayacağı bildirildi. Onuralp Çevikkan'ın tedavisi ise devam ediyor.

Öte yandan, Süper Lig'de oynama izinleri olmayan Batista Mendy ve Benjamin Bouchouari'nin Avrupa maçında kadroda yer alması bekleniyor. Teknik heyetin eksikler nedeniyle yapacağı tercihlerin maç planını etkilemesi muhtemel.

Trabzonspor'un KuPS Kuopio karşısındaki temel hedefi, deplasmandan üç puanla dönüp UEFA Konferans Ligi'ne moralli bir başlangıç yapmak. Bu sonuç hem Avrupa'da avantaj sağlama hem de sezonun devamı için takımda güven ve ivme oluşturma açısından önem taşıyor.

TRABZONSPOR, UEFA KONFERANS LİGİ’NİN İLK HAFTASINDA YARIN DEPLASMANDA FİNLANDİYA TEMSİLCİSİ KUPS...

TRABZONSPOR, UEFA KONFERANS LİGİ’NİN İLK HAFTASINDA YARIN DEPLASMANDA FİNLANDİYA TEMSİLCİSİ KUPS KUOPİO İLE KARŞILAŞACAK. AVRUPA KUPALARINDA 158. MAÇINA ÇIKACAK OLAN BORDO-MAVİLİLER, RAKİBİNİ MAĞLUP EDEREK TURNUVAYA 3 PUANLA BAŞLAMAYI HEDEFLİYOR.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Erciyes 38 FK kupada Elazığspor ile 27 ekimde karşılaşacak
images

Kayseri'de güreşçilerin gelişim planları masaya yatırıldı
images

Şampiyon pehlivandan başkan Aras’a ziyaret
images

Aydın'da kurumlar SKS'te masa tenisiyle dayanışma ve rekabet sergiledi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Gençlere çağrı: akımlara kapılmayın, değerlerinizle geleceği şekillendirin

Görme engelli öğretmenin 20 yıllık rehberliği

Tekirdağ’da Gigafiber erişimi: Turknet 1.000 Mbps simetrik internet sundu

Tekirdağ’da 350 toplanma alanı ve eğitimlerle kent dayanıklılığı yükseliyor

TREND HABERLER

Erdoğan Cemil Tugay'a rozetini taktı: İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti

Karavan ve outdoor dünyası Antalya'da üçüncü kez aynı çatı altında

Liege'de öğrencilerin sokak çatışmaları sonrası üç kişiden fazla toplanma yasağı

Esenyurt dosyasında şüpheli para trafiği: ihalelerde yüzde 20'lik rüşvet iddiası ve tape kayıtları

Yahşihan soruşturmasında şoförün ifadesi: maaş belediyeden, daire devri iddiası

Hakan Altun Gaziantep'te nostalji ve coşkuyu buluşturdu

Reyhan Karaca iyilik için Bodrum'da sahneye çıkıyor

Erdemli'de hizmet vurgusu: cami taleplerine öncelik ve dua