Karadeniz fırtınası Kuopio'da 158. randevuda

maç bilgisi:

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nin ilk haftasında yarın saat 19.45'te Finlandiya temsilcisi KuPS Kuopio ile deplasmanda karşılaşacak. Karadeniz ekibi, turnuvaya galibiyetle başlayarak Avrupa arenasında avantaj ve moral kazanmayı hedefliyor. Maçı Malta Futbol Federasyonu'ndan Ishmael Barbara yönetecek; yardımcı hakemler ise Luke Portelli ve Duncan Spencer olacak.

Avrupa karnesi ve öne çıkan sonuçlar:

Bu mücadele, Trabzonspor'un Avrupa kupalarındaki 158. sınavı olacak. Bordo-mavililer, geride kalan 157 karşılaşmada 56 galibiyet, 39 beraberlik ve 62 mağlubiyet aldı. Bu maçlarda rakip fileleri 194 kez havalandıran Karadeniz temsilcisinin kalesinde ise 213 gol görüldü.

Trabzonspor'un Avrupa kupalarındaki en farklı galibiyeti, 2007-2008 sezonunda UEFA Intertoto Kupası'nda Arnavutluk ekibi Vllaznia karşısında aldığı 6-0'lık skor olarak kayıtlarda yer alıyor. En farklı yenilgi ise 1990-1991 sezonunda Kupa Galipleri Kupası'nda İspanyol devi Barcelona'ya karşı alınan 7-2 mağlubiyet olarak görülüyor.

tarihten kısa not ve Finlandiya eşleşmeleri:

Trabzonspor, Finlandiya takımlarıyla Avrupa arenasında ikinci kez karşılaşıyor. Daha önce 1992-1993 sezonunda Kupa Galipleri Kupası'nda TPS Turku ile eşleşen bordo-mavililer, ilk maçı 2-0 kazanıp rövanşta 2-2 berabere kalarak toplamda 4-2 ile tur atlamıştı.

Kulübün Avrupa kupalarındaki en golcü ismi ise efsane Hami Mandıralı; Mandıralı, bu arenada kaydettiği 23 golle takımın rekorunu elinde bulunduruyor.

kadro durumu ve hedef:

KuPS Kuopio karşılaşması öncesinde Trabzonspor'da dikkate değer eksikler bulunuyor. Kart cezaları nedeniyle Ruslan Malinovskyi, Sidny Lopes Cabral ve Chibuike Nwaiwu mücadelede forma giyemeyecek. Ayrıca Malinovskyi'nin diz ameliyatı ve Okay Yokuşlu'nun kıkırdak hasarı nedeniyle kadroda yer alamayacağı bildirildi. Onuralp Çevikkan'ın tedavisi ise devam ediyor.

Öte yandan, Süper Lig'de oynama izinleri olmayan Batista Mendy ve Benjamin Bouchouari'nin Avrupa maçında kadroda yer alması bekleniyor. Teknik heyetin eksikler nedeniyle yapacağı tercihlerin maç planını etkilemesi muhtemel.

Trabzonspor'un KuPS Kuopio karşısındaki temel hedefi, deplasmandan üç puanla dönüp UEFA Konferans Ligi'ne moralli bir başlangıç yapmak. Bu sonuç hem Avrupa'da avantaj sağlama hem de sezonun devamı için takımda güven ve ivme oluşturma açısından önem taşıyor.

TRABZONSPOR, UEFA KONFERANS LİGİ’NİN İLK HAFTASINDA YARIN DEPLASMANDA FİNLANDİYA TEMSİLCİSİ KUPS KUOPİO İLE KARŞILAŞACAK. AVRUPA KUPALARINDA 158. MAÇINA ÇIKACAK OLAN BORDO-MAVİLİLER, RAKİBİNİ MAĞLUP EDEREK TURNUVAYA 3 PUANLA BAŞLAMAYI HEDEFLİYOR.