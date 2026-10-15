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Karadeniz kıyısında BANDA tankeri karaya oturdu, kurtarma ekipleri bölgede inceleme yapıyor

İstanbul’un Karadeniz kıyısında BANDA adlı ham petrol tankeri şiddetli rüzgârla kıyıya vurdu; 6 mürettebat sağ, Nene Hatun ile ekipler inceleme yapıyor.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 12:40

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Karadeniz kıyısında BANDA tankeri karaya oturdu, kurtarma ekipleri bölgede inceleme yapıyor

BANDA isimli ham petrol tankeri kıyıya vurdu

İstanbul’un Karadeniz kıyısında seyreden BANDA adlı ham petrol tankeri, bölgedeki şiddetli rüzgâr nedeniyle kontrolünü kaybederek kıyıya vurdu. Olay sırasında gemide bulunan 6 kişilik mürettebatın sağlık durumunun iyi olduğu, yardım talebinde bulunmadığı bildirildi.

Olayın seyrine ilişkin ilk bilgiler:

Kıyıya vuran tankerin bilgisi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi. Müdahale ekipleri, ilk değerlendirmelerde geminin bulunduğu konum ve çevresindeki deniz sahasında güvenlik ve çevresel risk açısından incelemeler başlattı.

Bölgede yapılan müdahale ve incelemeler:

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü bünyesindeki Nene Hatun Acil Müdahale Gemisi olay yerine ulaşarak sahada gözlem ve tespit çalışması yürüttü. Ekipler, gemi etrafında emniyet önlemleri alırken çevre kirliliği riski ve mürettebatın durumu takip edilmeye devam ediyor.

Olayın ardından bölgeden dron ile çekilen görüntüler paylaşıldı; görüntülerde BANDA tankerin kıyıya vurduğu nokta ve çevresindeki deniz alanı görünür durumda. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerinin saha çalışmaları ve incelemeleri sürüyor.

Yetkililer, mürettebatın sağlık durumunun iyi olduğunu ve şu aşamada yardım talebi bulunmadığını belirtirken, bölgedeki güvenlik ve çevresel kontrollerin devam ettiğini vurguladı. İncelemelerin tamamlanmasının ardından yapılacak değerlendirmelerle sonraki adımlar belirlenecek.

BANDA İSİMLİ HAM PETROL TANKERİ KIYIYA VURDU

BANDA İSİMLİ HAM PETROL TANKERİ KIYIYA VURDU

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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