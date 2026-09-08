Karaman çevre yolunda çarpışma: su tankeri olay yerini terk etti, otomobil devrildi

Karaman'da gece saatlerinde meydana gelen kazada, bir otomobilin su tankeriyle çarpışmasının ardından bariyerlere çarpıp devrilmesi sonucu sürücü yaralandı. Olay yerinden ayrılan tanker sürücüsünün tespiti için polis ekipleri çalışma başlattı.

Kaza nasıl gerçekleşti:

Edinilen bilgilere göre kaza, Hamidiye Mahallesi yeni çevre yolu üzerindeki köprüde meydana geldi. Furkan E. (22) idaresindeki 70 ABH 851 plakalı Opel marka otomobil, plakası ve sürücüsü henüz belirlenemeyen bir su tankeriyle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil bariyerlere çarparak devrildi.

Müdahale ve soruşturma:

Kaza ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ve polis ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralı sürücüyü ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Olay sırasında köprü bir süreliğine araç trafiğine kapatıldı; devrilen otomobilin kaldırılmasının ardından yol tekrar ulaşıma açıldı.

Polis ekipleri, olay yerinden ayrılan tanker sürücüsünün tespit edilmesi ve kazanın sebebinin netleştirilmesi amacıyla tahkikat başlattı.

KARAMAN’DA SU TANKERİYLE ÇARPIŞTIKTAN SONRA BARİYERLERE ÇARPARAK DEVRİLEN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI.