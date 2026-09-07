Karaman-mersin kara yolunda arkadan çarpışma: üç kişi yaralandı

Karaman-Mersin kara yolunda arkadan çarpışma sonucu üç yaralı

Karaman-Mersin kara yolunun 5. kilometresinde aynı istikamette seyreden iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. Olay yerine kısa sürede sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kaza nasıl gerçekleşti:

Edinilen bilgiye göre, D.K. idaresindeki 70 DD 773 plakalı Tofaş marka otomobil, önünde seyreden K.K. yönetimindeki 70 ACY 193 plakalı araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle her iki araç da kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyerlere çarparak savruldu.

Kaza sırasında diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri intikal etti. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı.

tanık ifadeleri ve kazanın ardından yapılanlar:

Kaza sonrası konuşan sürücü K.K., "Bir araç vardı onu sollamaya geçtim. Sollamaya çıktığımı fark etmeyen araç benim aracıma arkadan çarptı. Bariyerlere çarptık, sonra geldi bir daha benim aracıma çarptı. Eşim ve kızım yaralandı" dedi. Bu ifade kazanın bir sollama manevrası sırasında meydana geldiğine işaret ediyor.

Jandarma ve polis ekipleri olay yerinde gerekli güvenlik önlemlerini aldı. Kazaya karışan araçlar, yapılan incelemelerin ardından çekicilerle bulundukları noktadan kaldırıldı. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kazanın detayları ve sorumluluk tespiti için yetkililer tarafından soruşturma sürdürülüyor. Olayda yaralananların sağlık durumlarına ilişkin açıklama henüz paylaşılmadı.

Önemli bilgiler: Kaza yeri: Karaman-Mersin kara yolu 5. km; yaralı sayısı: 3; hastane: Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi; araç plakaları: 70 DD 773 ve 70 ACY 193.

KARAMAN'DA AYNI İSTİKAMETTE SEYREDEN İKİ OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 3 KİŞİ YARALANDI.