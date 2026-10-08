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Karaman'da bilim şenliği üçüncü kez TÜBİTAK desteğiyle başladı

Karaman'da TÜBİTAK destekli 'Keşfetmenin Neşeli Yolculuğu-3' Bilim Şenliği, Lütfi Elvan Fuar ve Kongre Merkezi'nde açıldı; etkinlik 10 Ekim'e kadar sürüyor.

GİRİŞ: 08 Ekim 2026 - 15:38

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EDİTÖR: Taylan Polat

Karaman'da bilim şenliği üçüncü kez TÜBİTAK desteğiyle başladı

Karaman'da bilim şenliği kapılarını açtı:

Karaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve TÜBİTAK tarafından desteklenen "Keşfetmenin Neşeli Yolculuğu-3" Bilim Şenliği, düzenlenen törenle ziyaretçilere açıldı. Açılış programı Lütfi Elvan Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi; program saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı, ardından öğrenci müzik grubunun konseri izlendi.

tören ve proje vurgusu:

Projenin yürütücüsü, Karaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge Birimi öğretmeni Kamuran Emsal Sipahi, törendeki konuşmasında TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri'nin bilim kültürünü yaygınlaştırmadaki rolüne dikkat çekti. Sipahi, projenin arka arkaya üçüncü kez desteklenmesinin, oluşturulan bilim kültürünün sürdürülebilir hale geldiğinin bir göstergesi olduğunu vurguladı ve projenin bu yıl desteklenen 99 proje arasında yer almasının gurur verici olduğunu belirtti.

Karaman İl Milli Eğitim Müdürü Sadun Kılınç ise konuşmasında, il genelinde daha sağlıklı ve güvenli eğitim ortamları oluşturma çabalarına değindi. Kılınç, "Sayın Valimizin liderliğinde, ilimiz genelinde yaklaşık 51 bin öğrencimiz için daha sağlıklı ve güvenli bir eğitim ortamı oluşturmak adına hemen hemen her alanda çalışmalarımız devam ediyor" sözleriyle eğitime yönelik kapsamlı çalışmaları hatırlattı.

yapay zeka konferansı ve ilgi çekici oturumlar:

Açılışın ardından KTO Karatay Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Ali Osman Çıbıkdiken tarafından "Yapay Zeka Çağında Yaşam, Bilim ve Meslekler" başlıklı bir konferans verildi. Katılımcıların yoğun ilgi gösterdiği oturumda, yapay zekanın günlük yaşam, bilimsel araştırmalar ve meslek alanları üzerindeki etkileri ele alındı; konuşma, öğrenciler ve eğitimciler için yönlendirici tartışmalarla tamamlandı.

etkinlikler ve ziyaretçi bilgileri:

Bilim şenliği süresince katılımcılar; bilimsel atölyeler, yenilikçi proje sunumları, robotik kodlama uygulamaları, deney etkinlikleri ve eğlenceli bilim gösterileri gibi etkinliklerle buluşacak. Etkinlik, TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri Destekleme Programı kapsamında düzenleniyor ve halka açık olarak 10 Ekim'e kadar ziyaret edilebilecek. Organizasyon, bölgede bilimsel farkındalığı artırma ve öğrencilere pratik öğrenme imkânı sunma hedefleriyle öne çıkıyor.

KARAMAN&#039;DA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN HAZIRLANAN VE TÜBİTAK TARAFINDAN DESTEKLENEN...

KARAMAN'DA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN HAZIRLANAN VE TÜBİTAK TARAFINDAN DESTEKLENEN "KEŞFETMENİN NEŞELİ YOLCULUĞU-3" BİLİM ŞENLİĞİ, DÜZENLENEN TÖRENLE BAŞLADI.

Taylan Polat

Taylan Polat

 Teknoloji Editörü

Akıllı telefonlar, donanım incelemeleri, uzay araştırmaları ve savunma sanayii haberlerini yakından takip eden teknoloji editörü.

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