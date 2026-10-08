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Mskü'nün manyetik ayrıştırma sistemi TEKNOFEST'te ilk dörtte

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nin tescilli EDO (Elektromanyetik Daralan Oluk) projesi, TEKNOFEST 2026 Maden Teknolojileri Yarışması'nda dördüncü oldu.

GİRİŞ: 08 Ekim 2026 - 15:25

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EDİTÖR: Taylan Polat

Mskü'nün manyetik ayrıştırma sistemi TEKNOFEST'te ilk dörtte

MSKÜ EDO projesi TEKNOFEST 2026'da dördüncü oldu

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü tarafından geliştirilen Elektromanyetik Daralan Oluk (EDO) projesi, TEKNOFEST 2026 Maden Teknolojileri Yarışması'nda dördüncülük elde etti. Yarışma, Şanlıurfa’da 30 Eylül-4 Ekim 2026 tarihlerinde düzenlendi ve finalde prototip sergilenerek jüriye sunuldu.

yarışma süreci ve katılım bilgileri:

TEKNOFEST kapsamında, T3 Vakfı ve TÜRKALTIN iş birliğiyle ilk kez düzenlenen Maden Teknolojileri Yarışması'na yaklaşık 2 bin 700 takım başvurdu. Çok aşamalı değerlendirmeler sonucunda 26 proje finale kaldı ve MSKÜ ekibi bu finale katılarak dereceye girdi.

projenin teknik yaklaşımı:

EDO sistemi, cevher hazırlama ve zenginleştirme süreçlerinde kullanılan geleneksel gravite zenginleştirme yöntemini, bilgisayar kontrollü elektromanyetik alan uygulamalarıyla birleştiriyor. Sistem, manyetik özellik gösteren mineral tanelerinin hareketini kontrol ederek ayrımı daha etkin hale getirmeyi amaçlıyor. Proje, Modifiye Daralan Oluk çalışmaları kapsamında geliştirildi ve Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillendi.

üniversite ve sektör için önemi:

Final organizasyonunda ekibin prototipini sergilemesi ve çalışma prensiplerini jüriye anlatması, projenin uygulamaya dönük yönünü ortaya koydu. Elde edilen dördüncülük, üniversitenin bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin sanayiye aktarılması, yerli madencilik teknolojilerinin geliştirilmesi ve ulusal çapta tanıtılması açısından önemli bir kazanım olarak değerlendiriliyor.

EDO projesinin takım kaptanlığını Arş. Gör. Dr. Ercan Polat yürüttü; sergilenen prototip ve sunum, projenin finalde öne çıkmasında belirleyici oldu.

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (MSKÜ) MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜNDE...

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (MSKÜ) MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜNDE GELİŞTİRİLEN "ELEKTROMANYETİK DARALAN OLUK (EDO)" PROJESİ, TEKNOFEST 2026 MADEN TEKNOLOJİLERİ YARIŞMASI'NDA DÖRDÜNCÜLÜK ELDE EDEREK ÖNEMLİ BİR BAŞARIYA İMZA ATTI.

Taylan Polat

Taylan Polat

 Teknoloji Editörü

Akıllı telefonlar, donanım incelemeleri, uzay araştırmaları ve savunma sanayii haberlerini yakından takip eden teknoloji editörü.

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