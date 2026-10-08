Kastamonu'da köklerden bilime şenliği gençlere bilim ve teknoloji kapılarını açtı

Kastamonu'da 'Köklerden Bilime' şenliği öğrencilerle buluştu

Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri Destekleme Programı kapsamında düzenlenen 'Köklerden Bilime: Kastamonu İstiklal Yolu Bilim Şenliği' il merkezindeki Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Etkinlikte öğrenciler açılan stantlarda çalışmalarla doğrudan etkileşim kurdu, sergilenen projeleri inceledi ve düzenlenen atölye etkinliklerinde pratik deneyimler edindi.

Atölyeler ve uygulamalı etkinlikler:

Şenlikte yer alan 35 farklı atölye öğrencilerin bilimsel merakını canlandırmayı amaçladı. Öğrencilere trafik kurallarını öğretmeyi hedefleyen etkinliklerin yanı sıra bir mobil trafik eğitim tırı ve bir deprem alanı standı da sergilendi. Açılış töreni kurdele kesimiyle başladı; daha sonra protokol üyeleri stantları gezerek projeleri ve uygulamaları takip etti.

Organizatörler, atölyelerde amaçlarının gençlere uygulama yapma alanı sağlamak, farklı disiplinlerde deneyim kazandırmak ve bilime yönelik ilgilerini güçlendirmek olduğunu vurguladı. Etkinlikler sayesinde öğrencilerin hem eğlenip hem öğrenmeleri hedeflendi.

Yetkililerin değerlendirmeleri ve başarı vurgusu:

Kastamonu Valisi Meftun Dallı şenlikte yaptığı konuşmada gençlerin bilim ve teknoloji alanındaki çalışmalarının umut verici olduğunu söyledi ve 'TEKNOFEST gençliği dediğimiz gençlerimiz geleceğe dair umutlarımızı arttırıyor. Yaptıkları işleri hep beraber gördük. Şanlıurfa’da gerçekleştirilen TEKNOFEST’ten örencilerimiz ve öğretmenlerimiz iki Türkiye birinciliği, iki Türkiye ikinciliği ve bir Türkiye’ye en iyi ticarileştirme potansiyeli ödülüyle döndüler. Kastamonu olarak bizi gururlandırdılar' ifadelerini kullandı.

Vali Dallı ayrıca, 'İnşallah burada bugün simülasyonlarını veya çalışmalarını yaptıkları o işlerin önümüzdeki yıllarda gerçeklerini yapacaklar. Teknolojide, savunma sanayisinde bu bugün geldiğimiz bu noktanın çok daha ilerisine ülkemiz gençler sayesinde ulaşacak' diyerek gençlere duyduğu güveni dile getirdi.

İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş ise İstiklal Yolu vurgusuyla konuşarak gençlere alan açılmasının ve destek verilmesinin önemine değindi: 'Bizim ecdadımız bu bayrağımızı bizlere emanet etti. İstiklal Yolu’nda geçmişte fedakarlık, gayret ve özgürlük için mücadele eden ecdadımızın çektiği zorlukları ve bize emanet ettiğini daha iyi yerlere getirmek için bizler de bilimde ve diğer alanlarda büyük bir fedakarlık ve emekle gayret ediyoruz.' Gümüş, bu çabaların ülkenin yarınlarını inşa edecek gençleri yetiştireceğini belirtti.

Eğitimciler ve öğrencilerden izlenimler:

Orhan Şahit Gökyay Güzel Sanatlar Lisesi öğretmeni Özgür Şenyüz atölyelerinde 3D yazıcı ve 3D kalemlerin çalışma prensiplerini anlattıklarını söyledi: '3D kalemlerin ve 3D yazıcıların çalışma mantığını ve çalışma prensibini, kullanılan malzemeleri, ne kadar sürdüğünü, bunun gibi teknik ve detaylı bilgileri gelen öğrencilerimize ve konuklarımıza anlatmaya çalışıyoruz. Biraz fazla ilgi görüyor, çünkü onların da seveceği tarzda ürünler çıkarabiliyoruz.'

Şenliğe katılan öğrenciler de deneyimlerinden memnun kaldıklarını ifade etti. Berat Uzun, 'Burada çeşitli etkinlikler var. Ben bu etkinliklerden böyle bir araba kazandım. Böyle bir uçak ve kendi kendine gidip boyayabilen bir bardakta motorlu bir şey kazandım. Burası çok güzel. Cuma günleri açık oluyor. Sizin de gelmenizi tavsiye ederim' derken, Cemre Demircioğlu ise 'Çok güzel şeyler deneyimledik, ufkumuzu genişletti. Roket uçuruldu, çeşitli hayvanlar gösterildi. Çok memnun kaldık' diye konuştu.

Organizatörler, şenlikten elde edilen geri bildirimlere göre benzer etkinliklerin daha geniş katılımla tekrarlanmasını planladıklarını belirtti. Etkinliğin hedefi, gençlerdeki bilimsel merakı artırmak ve onları uygulamalı projelerle destekleyerek geleceğin farklı alanlarında söz sahibi olmalarını sağlamaktır.

TÜBİTAK 4007 BİLİM ŞENLİKLERİ DESTEKLEME PROGRAMI KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN ŞENLİKTE, "YAYALAR KIRMIZI ÇİZGİMİZ" ETKİNLİĞİ, MOBİL TRAFİK EĞİTİM TIRI, DEPREM ALANI STANDI VE MÜGE ANLI VE DOSTLARI MOBİL AŞEVİ ÖĞRENCİLERLE BULUŞTU.