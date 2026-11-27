olayın gelişimi:

Karaman'ın Kırbağı Mahallesi 753. Sokak'ta komşular arasında, dedikodu iddiasıyla başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Arbede sırasında A.Y.'nin komşusu B.K. (24)'yi sırtından bıçakladığı öne sürüldü.

müdahale ve tedavi:

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan kadının hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

polis çalışması:

Olayın ardından şüpheli A.Y. ekiplerce gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili tahkikatın başlatıldığı ve çalışmaların sürdüğü bildirildi.

KARAMAN’DA KOMŞULAR ARASINDA DEDİKODU MESELESİ NEDENİYLE ÇIKTIĞI ÖNE SÜRÜLEN BIÇAKLI KAVGADA 1 KADIN YARALANDI.