Karaman'da gece yarısı park halindeki tıra çarpan genç yaşamını yitirdi

Karaman'da gece yarısı trafik kazası: genç motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Karaman'da gece saat 02.00 civarında meydana gelen kazada, park halindeki bir tıra arkadan çarpan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı ve hastanede hayatını kaybetti. Olay, Üniversite Mahallesi Şehit Muhammet Yalçın Bulvarı üzerinde gerçekleşti.

Kaza anı ve ilk müdahale:

Edinilen bilgilere göre, Mahmut Selim Gencer (18) yönetimindeki 70 ACN 201 plakalı motosiklet, emniyet şeridinde park halinde bulunan A.D. (62) idaresindeki 42 AIP 029 plakalı tırın dorsesine (06 CCT 406) arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Yoldan geçen vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazazedeye olay yerinde ilk müdahale yapıldı, ardından Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Gencer, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Tır sürücüsünün ifadesi ve olay yeri çalışmaları:

Tır sürücüsü A.D., polise verdiği ifadesinde Ankara'dan İbni Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne ders kitapları götürdüğünü, okulun girişini bulamayınca tırını park ederek yaya olarak giriş aradığı sırada kazanın meydana geldiğini belirtti. Bu ifade, ekiplerce kayda geçirildi.

Kaza sonrası olay yeri inceleme ekipleri bölgedeki çalışmasını yürüttü, yol bir süre trafiğe kapatıldı ve kazaya karışan motosiklet çekiciyle otoparka götürüldü. Polis ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlattı ve olayla ilgili tahkikat sürüyor.

KARAMAN'DA PARK HALİNDEKİ TIRA ARKADAN ÇARPAN 18 YAŞINDAKİ MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ, KALDIRILDIĞI HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ.