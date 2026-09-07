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Karaman'da geniş çaplı denetimlerin ardından 13 kişi cezaevine gönderildi

Karaman'da 31 Ağustos-06 Eylül 2026 tarihleri arasında yapılan denetimlerde 3 bin 103 GBT sorgulaması yapıldı; çeşitli suçlardan aranan 13 kişi tutuklandı.

GİRİŞ: 07 Eylül 2026 - 13:39

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Karaman'da geniş çaplı denetimlerin ardından 13 kişi cezaevine gönderildi

Karaman'da yürütülen denetimlerin sonuçları

Karaman İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Karaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda 31 Ağustos - 06 Eylül 2026 tarihleri arasında il genelinde geniş çaplı asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirdi. Yapılan uygulamalarda toplam 3 bin 103 şahsın Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı ve farklı suçlar kapsamında aranan şüpheliler üzerinde işlemler yürütüldü.

uygulama detayları:

Denetimler sonucunda çeşitli suçlardan aranan 13 şahıs yakalanarak çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı ve cezaevine teslim edildi. Trafik ekipleri tarafından ise ehliyetsiz veya yetersiz ehliyetle araç kullandığı belirlenen 92 sürücüye, kamunun huzur ve düzenini bozacak şekilde araç kullanan 50 sürücüye ve alkollü araç kullandığı tespit edilen 23 sürücüye cezai işlem uygulandı. Çalışmalar kapsamında toplam 184 araç trafikten men edilirken, 39 sürücünün belgesine el konuldu.

ele geçirilen malzemeler ve işlemler:

Araştırmalar ve aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet ruhsatsız tüfek, 3 adet kesici/delici alet, 53 gram bonzai, 8 gram bonzai hammaddesi, 180 içimlik emdirilmiş bonzai maddesi, bin 228 gram esrar maddesi, 86 adet sentetik ecza maddesi, 150 mililitre uyuşturucu madde seyrelticisi, 1 adet dövme makinesi, 3 adet sigara sarma makinesi, 2 adet tütün kıyma makinesi, 13 kilogram kıyılmış tütün, 6 bin 600 adet boş makaron ve 2 bin 700 adet dolu makaron ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, vatandaşların huzur ve güvenliği için çalışmaların gece gündüz aralıksız sürdürüleceği bildirildi.

YAPILAN UYGULAMALARDA 3 BİN 103 ŞAHSIN GBT SORGULAMASI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

YAPILAN UYGULAMALARDA 3 BİN 103 ŞAHSIN GBT SORGULAMASI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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