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Karaman’da huzur operasyonu sonuç verdi: 13 tutuklama, çok sayıda silah ve uyuşturucu ele geçirildi

Karaman’da 28 Eylül-4 Ekim 2026 tarihlerinde yürütülen denetimlerde 22 aranan yakalandı, 13’ü tutuklandı; silah, uyuşturucu ve 20 litre etil alkol ele geçirildi.

GİRİŞ: 05 Ekim 2026 - 11:21

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Karaman’da huzur operasyonu sonuç verdi: 13 tutuklama, çok sayıda silah ve uyuşturucu ele geçirildi

Karaman’da haftalık denetimlerde aranan şahıslar yakalandı:

Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla 28 Eylül-4 Ekim 2026 tarihlerinde Karaman İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen denetimler, huzur ve güven ortamının güçlendirilmesi hedefiyle gerçekleştirildi. Çalışma kapsamında toplam 3 bin 358 şahsın Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı.

Denetimler sonucunda çeşitli suçlardan arandığı tespit edilen 22 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen bu kişilerden 13’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Trafik denetimleri ve uygulama sonuçları:

Trafik ekiplerinin kontrollerinde ehliyetsiz veya yetersiz ehliyetle araç kullanan 98, kamunun huzur ve düzenini bozacak şekilde araç kullanan 68 ve alkollü araç kullanan 6 sürücü hakkında işlem yapıldı. Denetimler kapsamında 152 araç trafikten men edilirken, 23 sürücünün sürücü belgesine el konuldu.

Ele geçirilen malzemeler ve miktarlar:

Ekiplerin arama ve kontrollerinde 2 ruhsatsız tüfek, 2 ruhsatsız tabanca, 11 tabanca fişeği, 3 adet kesici ve delici alet ile uyuşturucu ve kaçak alkol ele geçirildi. Bulunan maddeler arasında 3 gram bonzai, 1 gram bonzai hammaddesi, 1 gram esrar ve 20 litre etil alkol yer aldı.

Emniyet yetkilileri, gerçekleştirilen operasyonların suç işleme eğilimlerini azaltmaya ve vatandaşların güvenliğini sağlamaya yönelik olduğunu belirtti. Karaman İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, mesai mefhumu gözetmeksizin gece gündüz denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.

KARAMAN’DA POLİSİN SON BİR HAFTA İÇERİSİNDE GERÇEKLEŞTİRDİĞİ DENETİMLERDE ÇEŞİTLİ SUÇLARDAN ARANAN...

KARAMAN’DA POLİSİN SON BİR HAFTA İÇERİSİNDE GERÇEKLEŞTİRDİĞİ DENETİMLERDE ÇEŞİTLİ SUÇLARDAN ARANAN 22 KİŞİ YAKALANIRKEN, BUNLARDAN 13’Ü TUTUKLANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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