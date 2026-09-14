Karamürsel'de öfkeyle denize atlayan kadın cankurtaranlar ve vatandaşlar tarafından kurtarıldı

Karamürsel'de öfkeyle denize atlayan kadın kurtarıldı

Kocaeli’nin Karamürsel ilçesi Altınkemer Plajında çadırda arkadaşıyla tartıştıktan sonra öfkeyle denize atlayan ve alkollü olduğu öne sürülen K.B., kısa süre sonra suda çırpınmaya başladı. Olayı görenler durumu fark ederek hemen müdahale etti.

olayın gelişimi:

Tartışmanın ardından denize giren kadın, çevredeki vatandaşlar ile sahilde görevli cankurtaranların dikkati sayesinde gözlemlendi. Hemen suya giren cankurtaranlar ve çevredekiler, K.B.'yi sudan çıkararak kıyıya aldı.

müdahale ve sağlık durumu:

Sudan çıkarılan K.B., ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından korte alınarak Karamürsel Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan kadının hayati tehlikesi bulunmadığı bildirildi.

KOCAELİ'NİN KARAMÜRSEL İLÇESİNDE ÇADIRDA ARKADAŞIYLA TARTIŞTIKTAN SONRA ÖFKEYLE DENİZE ATLAYAN VE BOĞULMA TEHLİKESİ GEÇİREN KADIN, KURTARILARAK HASTANEYE KALDIRILDI.