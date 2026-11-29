Karanlık odada tuzak kuruldu

Olay, geçtiğimiz cuma günü akşam saatlerinde Burdur Emek Mahallesi 22034 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, H.A. (63), daha önce gönül ilişkisi yaşadığı ancak yaklaşık iki aydır araları kötü olan S.S.T.'nin arkadaşı E.Ö.T. tarafından telefonla arandı ve evine gitti.

Olayın gelişimi:

Bir süre birlikte oturan tarafların ardından H.A., ışığı kapalı odaya yöneldiği sırada odada saklanan M.T. ile karşılaştı. İddialara göre M.T., elindeki tavayla H.A.'nın başına vurdu ve H.A. etkisiz hale getirildi. Şüpheliler daha sonra H.A.'nın pantolon cebinde bulunan 36 bin lira'yı alarak evden kaçtı.

Soruşturma ve tutuklama:

İhbar üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, S.S.T., E.Ö.T. ve M.T.'yi yakaladı. Şüphelilerin üzerinde ve yapılan araştırmalarda bulunan 36 bin lira, müşteki H.A.'ya teslim edildi. Emniyetteki işlemlerin ardından savcılığa sevk edilen üç şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Adliye çıkışında tepki:

Adliye çıkışında kendilerini görüntüleyen basın mensuplarına tepki gösteren E.Ö.T., gazetecilere yönelik olarak "Ne çekiyorsun, millet ağlıyor burada. Terbiyesiz adam" ifadelerini kullandı. Bu tepki, soruşturma ve tutuklama sürecinin ardından adliye çevresinde yaşanan gerilimi yansıttı.

GÖZALTINA ALINAN 3 ŞÜPHELİNİN, EMNİYETTEKİ İŞLEMLERİNİN ARDINDAN ADLİYEYE SEVK EDİLDİ.