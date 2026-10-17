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Karanlıkdere mevkiinde cip kontrolden çıkarak kanala devrildi

Bolu Dağı Karanlıkdere'de 34 DY 7601 plakalı Suzuki cip, sürücünün hakimiyeti kaybetmesiyle kanala devrildi; kazada yalnızca maddi hasar oluştu.

GİRİŞ: 17 Ekim 2026 - 22:20

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Karanlıkdere mevkiinde cip kontrolden çıkarak kanala devrildi

kaza anı ve araç bilgileri:

Bolu Dağı’nın Karanlıkdere mevkii Ankara istikametinde, M.A.D. idaresindeki 34 DY 7601 plakalı Suzuki marka cip, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki kanala devrildi.

olay yerindeki durum:

Kaza, ilk tespitlere göre maddi hasar ile atlatıldı. Araçta meydana gelen hasar yetkililerce kayda geçirildi ve olayla ilgili ön tespitler yapıldı.

inceleme ve tutanak:

Kaza sonrası bölgeye sevk edilen ekipler tarafından kaza ile ilgili resmî inceleme başlatıldı. Yetkililer, olayın sebeplerini belirlemeye yönelik delil ve görgü tespit çalışmalarını sürdürüyor.

BOLU DAĞI’NIN KARANLIKDERE MEVKİİNDE SÜRÜCÜSÜNÜN DİREKSİYON HÂKİMİYETİNİ KAYBETTİĞİ JİP, YOL...

BOLU DAĞI’NIN KARANLIKDERE MEVKİİNDE SÜRÜCÜSÜNÜN DİREKSİYON HÂKİMİYETİNİ KAYBETTİĞİ JİP, YOL KENARINDAKİ KANALA DEVRİLDİ. KAZA MADDİ HASARLA ATLATILDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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