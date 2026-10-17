Karanlıkdere mevkiinde cip kontrolden çıkarak kanala devrildi

kaza anı ve araç bilgileri:

Bolu Dağı’nın Karanlıkdere mevkii Ankara istikametinde, M.A.D. idaresindeki 34 DY 7601 plakalı Suzuki marka cip, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki kanala devrildi.

olay yerindeki durum:

Kaza, ilk tespitlere göre maddi hasar ile atlatıldı. Araçta meydana gelen hasar yetkililerce kayda geçirildi ve olayla ilgili ön tespitler yapıldı.

inceleme ve tutanak:

Kaza sonrası bölgeye sevk edilen ekipler tarafından kaza ile ilgili resmî inceleme başlatıldı. Yetkililer, olayın sebeplerini belirlemeye yönelik delil ve görgü tespit çalışmalarını sürdürüyor.

BOLU DAĞI’NIN KARANLIKDERE MEVKİİNDE SÜRÜCÜSÜNÜN DİREKSİYON HÂKİMİYETİNİ KAYBETTİĞİ JİP, YOL KENARINDAKİ KANALA DEVRİLDİ. KAZA MADDİ HASARLA ATLATILDI.