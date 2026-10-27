Sis gece trafiğini sekteye uğrattı, görüş 30 metreye kadar düştü

Çankırı'nın Şabanözü ilçesinde akşam saatlerinden itibaren etkisini artıran yoğun sis, bazı noktalarda sürücülerin görüşünü ciddi şekilde azalttı. Bölgedeki meteorolojik koşullar nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar indi.

yoğunluğun yol üzerindeki etkisi

Sis en çok Şabanözü-Eldivan yolunda belirgindi; sürücüler, görüşün aniden azalması nedeniyle hızlarını düşürerek kontrollü ilerlemek zorunda kaldı. Işıklandırma ve reflektörlerin yetersiz olduğu alanlarda ilerleyen araçlar için görüşün zaman zaman daha da kısıtlandığı gözlendi.

sürücülere dikkat ve önlem uyarısı

Yerel yetkililer ve trafik kullanıcıları, yoğun sis koşullarında takip mesafesinin arttırılması, hızın azaltılması ve farların uygun şekilde kullanılması konusunda uyarıldı. Beklenmedik sis banklarına karşı dikkatli olunması, olası kazaların önlenmesi açısından önem taşıyor.

ÇANKIRI’NIN ŞABANÖZÜ İLÇESİNDE ETKİLİ OLAN YOĞUN SİS, GÖRÜŞ MESAFESİNİ YER YER 30 METREYE DÜŞÜRDÜ.