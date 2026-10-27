Fethiye'de sağanak yerleşimi ve tarımı olumsuz etkiledi

Fethiye'de sağanak yağışın yarattığı tablo

Muğla'nın Fethiye ilçesinde etkili olan sağanak yağış, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Bazı mahallelerde meydana gelen su baskınları nedeniyle ev ve iş yerleri sular altında kaldı. Vatandaşlar, taşan suları kendi imkanlarıyla tahliye etmeye çalışırken, bölgedeki hareketlilik arttı.

tarım ve seralar:

Yağıştan en çok etkilenen alanlardan biri tarımsal üretim yapılan seralar oldu. Çiftçilere ait seralar su baskınlarından zarar görürken, tarımsal üretimde aksama yaşandı. Üreticiler, suyun tahliyesi ve bitkilerin korunması için acil müdahaleler yapmak zorunda kaldı; bölgedeki hasarın boyutu, yetkililerin incelemeleriyle netleşecek.

ulaşım ve tahliye çalışmaları:

İlçe genelinde bazı yollarda biriken su sürücülerin ilerlemesini zorlaştırdı. Bazı noktalarda araçların suyun içinden güçlükle geçtiği gözlendi. Yerel halk, su tahliyesi ve temizleme çalışmalarına katılırken, yolların tekrar kullanılabilir hale gelmesi için ekiplerin çalışmalarını sürdürmesi bekleniyor. Yetkililerden yapılan resmi açıklama bulunmasa da, bölge sakinleri önceliği can ve mal güvenliğine veriyor.

Olayın ardından vatandaşların kendi imkanlarıyla başlattığı tahliye çalışmaları, kısa vadede suyun çekilmesine katkı sağlasa da toparlanma sürecinin daha koordineli müdahalelerle ilerlemesi gerektiğine işaret ediyor. İlçe genelindeki durumun takip edildiği, hasar tespit ve iyileştirme çalışmalarının önümüzdeki günlerde yoğunlaşacağı bildiriliyor.

FETHİYE’DE SAĞANAK HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ