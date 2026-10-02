Karasu'da çarpışma: motosiklet yolcusu hayatını kaybetti, otomobil sürücüsü gözaltında

Kaza yerinde ilk bulgular

Sakarya'nın Karasu ilçesi İncilli Mahallesi Eski Adapazarı Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, 54 AGD 350 plakalı otomobili M.A.U. (31) kullanırken, 54 ANB 135 plakalı üç tekerlekli elektrikli motosikleti O.Y. (28) yönetiyordu. Çarpışmanın ardından üç tekerlekli motosiklet önce yol kenarında park halindeki 54 AKA 145 plakalı araca, ardından kaldırıma çıktı.

yaralıların durumu:

Kazada motosiklette yolcu olarak bulunan Meva Yavuzyiğit (53) ağır yaralandı. İhbar üzerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Karasu Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Yavuzyiğit, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Motosiklet sürücüsü O.Y.'nin ise bel bölgesinde kırık oluştuğu öğrenildi.

tanık ifadeleri ve soruşturma:

Olay sonrası otomobil sürücüsü M.A.U. gözaltına alındı ve kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. Park halindeki aracın sahibi Mustafa Umut Can Copkayaoğlu kazayla ilgili, "Arabamı 10 gün önce almıştım ve daha ilk taksitini ödeyemeden pert oldu. Otomobil sürücüsü öncelikle 3 tekerlekli elektrikli araca ardından da benim aracıma çarpıp kaldırıma çıkıyor. Sürücünün alkollü olduğuna dair iddialar var burada kendisinin araçtan indiğinde alkol koktuğunu söyleyenler var. Zaten çok hızlı geliyormuş" şeklinde konuştu.

Kaza ile ilgili inceleme sürüyor; kolluk kuvvetleri tarafların ifadelerini alıp, olay yerindeki görgü ve teknik veriler üzerinden değerlendirme yapıyor.

Üç tekerlekli elektrikli motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı