Karasu'da otomobilin üç tekerlekli elektrikli motosiklete çarpması: bir kişi öldü, bir kişi yaralandı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde meydana gelen kazada, bir otomobilin çarpması sonucu üç tekerlekli elektrikli motosiklette bulunan yolculardan biri hayatını kaybetti, bir diğeri yaralandı. Olayla ilgili araç sürücüsü gözaltına alındı, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaza anı ve yaralıların durumu:

Kaza, İncilli Mahallesi Eski Adapazarı Caddesi üzerinde gerçekleşti. M.A.U. (31) yönetimindeki 54 AGD 350 plakalı otomobil, öncelikle O.Y. (28) idaresindeki 54 ANB 135 plakalı üç tekerlekli elektrikli motosiklete ardından yol kenarındaki park halindeki 54 AKA 145 plakalı otomobile çarparak kaldırımıa çıktı.

Kazada motosiklette yolcu olarak bulunan Meva Yavuzyiğit (53) ağır yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yavuzyiğit Karasu Devlet Hastanesi'ne sevk edildi; burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Motosiklet sürücüsü O.Y.'nin olayda bel bölgesinde kırık oluştuğu öğrenildi ve tedavi altına alındı. Kazanın ardından otomobil sürücüsü gözaltına alındı ve olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Park halindeki aracın sahibinin iddiaları:

Park halindeki aracın sahibi Mustafa Umut Can Copkayaoğlu, kazadan sonra durumu anlattı: "Arabamı 10 gün önce almıştım ve daha ilk taksitini ödeyemeden pert oldu. Otomobil sürücüsü öncelikle 3 tekerlekli elektrikli araca ardından da benim aracıma çarpıp kaldırıma çıkıyor."

Copkayaoğlu, sürücünün alkollü olduğuna dair iddiaların olduğunu belirterek, "Sürücünün araçtan indiğinde alkol koktuğunu söyleyenler var. Zaten çok hızlı geliyormuş" ifadelerini kullandı. Olayla ilgili yapılan ilk değerlendirmede ekipler tanık beyanlarını ve delilleri incelemeye aldı.

Gelişmelerle ilgili olarak adli ve idari soruşturmanın sürdüğü, kaza nedeni ve ihmallerin yetkili birimlerce belirleneceği bildirildi.

SAKARYA’NIN KARASU İLÇESİNDE OTOMOBİL İLE ÜÇ TEKERLEKLİ ELEKTİRİKLİ MOTOSİKLETİN ÇARPIŞTIĞI KAZADA, MOTOSİKLETTE YOLCU OLARAK BULUNAN 53 YAŞINDAKİ KADIN, HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ, OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINA ALINDI.