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Karatay'da etli ekmek fırını bacasında çıkan yangın paniğe yol açtı

Konya'nın Karatay ilçesinde bir etli ekmek fırınının bacasında akşam saatlerinde yangın çıktı; itfaiye kısa sürede müdahale ederek alevleri söndürdü.

GİRİŞ: 25 Ekim 2026 - 22:13

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Karatay'da etli ekmek fırını bacasında çıkan yangın paniğe yol açtı

olay yeri ve yangının başlangıcı:

Konya’nın merkez Karatay ilçesi Fevziçakmak Mahallesi Karakayış Caddesi’nde akşam vakti bir iş yerinin bacasında yangın çıktı. Edinilen bilgiye göre, sözü geçen iş yeri bir etli ekmek fırını ve bacada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı. Yoğun duman kısa sürede çevredekilerin dikkatini çekti.

müdahale ve güvenlik önlemleri:

Dumanları fark eden vatandaşlar durumu derhal 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri ve polis ekipleri hızlıca müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

soruşturma başladı:

Yangının çıkış nedeni hakkında yetkililer inceleme başlattı. Olayla ilgili tahkikatın sürdüğü, yangının kesin sebebinin yapılacak teknik incelemeler ardından netleşeceği bildirildi.

İş yerinin bacasında çıkan yangın korkuttu

İş yerinin bacasında çıkan yangın korkuttu

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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