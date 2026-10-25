Karatay'da etli ekmek fırını bacasında çıkan yangın paniğe yol açtı

olay yeri ve yangının başlangıcı:

Konya’nın merkez Karatay ilçesi Fevziçakmak Mahallesi Karakayış Caddesi’nde akşam vakti bir iş yerinin bacasında yangın çıktı. Edinilen bilgiye göre, sözü geçen iş yeri bir etli ekmek fırını ve bacada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı. Yoğun duman kısa sürede çevredekilerin dikkatini çekti.

müdahale ve güvenlik önlemleri:

Dumanları fark eden vatandaşlar durumu derhal 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri ve polis ekipleri hızlıca müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

soruşturma başladı:

Yangının çıkış nedeni hakkında yetkililer inceleme başlattı. Olayla ilgili tahkikatın sürdüğü, yangının kesin sebebinin yapılacak teknik incelemeler ardından netleşeceği bildirildi.

İş yerinin bacasında çıkan yangın korkuttu